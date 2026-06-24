Австрийский космонавт сравнил станции "Мир" и МКС

"Станция "Мир" была запущена в 1986 году. Это была уже восьмая космическая станция, созданная Советским Союзом. Современная МКС не так уж сильно отличается. Она больше по размеру, некоторые вещи там уже другие, потому что накопился больший опыт. Но в целом принципы те же самые", - сказал он.