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Австрийский космонавт сравнил станции "Мир" и МКС - РИА Новости, 24.06.2026
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Наука
 
06:37 24.06.2026
Австрийский космонавт сравнил станции "Мир" и МКС

Австрийский космонавт Фибек сравнил станцию «Мир» и МКС

© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский космонавт Франц Фибек сравнил космические станции «Мир» и МКС.
  • По его мнению, несмотря на новые технологии и изменения в размерах и оборудовании, принципы работы станций «Мир» и МКС остаются похожими.
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости сравнил станции "Мир" и МКС.
"Станция "Мир" была запущена в 1986 году. Это была уже восьмая космическая станция, созданная Советским Союзом. Современная МКС не так уж сильно отличается. Она больше по размеру, некоторые вещи там уже другие, потому что накопился больший опыт. Но в целом принципы те же самые", - сказал он.
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Как отметил собеседник агентства, разумеется, появились новые компьютеры, новые способы связи. "Тогда этого просто не было, потому что технологии были другими. Сейчас все изменилось. Но в основе - все очень похоже", - добавил Фибек.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию "Мир" в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
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