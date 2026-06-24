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Свыше 200 машино-мест в московском районе Коптево выставили на торги - РИА Новости, 24.06.2026
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10:20 24.06.2026
Свыше 200 машино-мест в московском районе Коптево выставили на торги

Более 200 парковочных мест в районе Коптево Москвы выставили на открытый аукцион

© Фото : пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политикеСвыше 200 машино-мест в московском районе Коптево выставили на торги
Свыше 200 машино-мест в московском районе Коптево выставили на торги - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике
Свыше 200 машино-мест в московском районе Коптево выставили на торги
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В районе Коптево в Москве на городские торги выставили 202 парковочных места площадью от 13,3 до 21,6 квадратного метра, заявил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Они находятся в подземном паркинге жилого здания по адресу: проезд Черепановых, дом 10.

Пуртов отметил, что водители могут купить место для парковки у Москвы без посредников. Процесс прозрачен и полностью проходит в электронной форме.

"Сейчас на открытые аукционы выставлены 202 машино-места в районе Коптево. Площадь объектов варьируется от 13,3 до 21,6 квадратного метра, что позволяет разместить здесь транспортные средства разных габаритов. Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 2 по 13 июля в зависимости от объекта", — приводит слова Пуртова пресс-служба московского департамента по конкурентной политике.

Аукционы пройдут с 9 по 20 июля на онлайн-площадке "Росэлторг". Участникам необходимы будут регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Имущество, которое столица выставляет на торги, можно посмотреть на городском Инвестиционном портале в разделе "Торги Москвы". Там есть вся информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.

Развитие онлайн-сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и столичного регионального проекта "Цифровое государственное управление".

Ранее Пуртов в интервью РИА Новости рассказывал, что у жителей на городских торгах популярны однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Москве, в то время как бизнес наиболее заинтересован в помещениях площадью от 50 до 200 квадратных метров.
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