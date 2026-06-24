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Победитель конкурса "Лучший по профессии" среди агрономов выбран в Марий Эл - РИА Новости, 24.06.2026
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17:45 24.06.2026 (обновлено: 18:06 24.06.2026)
Победитель конкурса "Лучший по профессии" среди агрономов выбран в Марий Эл

Победителя конкурса "Лучший по профессии" среди агрономов определили в Марий Эл

© РИА Новости / Алексей МальгавкоСотрудница агрофирмы
Сотрудница агрофирмы - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сотрудница агрофирмы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Марий Эл завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", где за победу боролись пять агрономов, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты республики.
Участники представляли Параньгинский, Медведевский и Мари-Турекский районы. Они отвечали на тестовые вопросы, проводили сортовую идентификацию культур, вычисляли процент примесей в зерне и выявляли вредителей.
Организаторами конкурса выступили министерство труда и социального развития Республики Марий Эл, региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия и Марийский институт переподготовки кадров агробизнеса.
Экспертная комиссия оценивала все аспекты: от организации рабочего пространства до соблюдения техники безопасности.
По итогам конкурса победил Андрей Данилов. Второе место заняла Диана Рябинина, третье — Николай Бабин.
Победитель регионального этапа представит республику на федеральном, который пройдет 21-22 июля 2026 года в Мордовии.
Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Человек труда" национального проекта "Кадры".
 
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