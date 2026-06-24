"Убрать его". В Британии выступили с жестким заявлением о Зеленском

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт считает, что Зеленский представляет серьезную угрозу для безопасности Европы.

По мнению дипломата, единственный способ закончить конфликт — убрать Зеленского из уравнения, так как он плохо руководит страной.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Эскалация украинского конфликта нужна Владимиру Зеленскому, чтобы остаться у власти, заявил британский дипломат Иан Прауд.

"Его задача — удержать власть, продолжать получать деньги и в конечном итоге, как он надеется, втянуть Запад в конфликт на стороне Украины", — рассказал он в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По мнению эксперта, глава киевского режима представляет серьезную угрозу для безопасности Европы

"Он допускает многочисленные нарушения прав человека внутри собственной страны. Он крайне коррумпирован. Многие люди из его окружения также крайне коррумпированы. Но никто не хочет говорить об этом вслух, потому что, как говорится, он "свой". Ситуация отчаянная, по-настоящему отчаянная. Единственный способ закончить этот конфликт — убрать Зеленского из уравнения. Боюсь, что выход только один, потому что он очень плохо руководит своей страной и ведет всех нас к Армагеддону", — заключил дипломат.

О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.

После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.