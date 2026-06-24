Рейтинг@Mail.ru
"Убрать его". В Британии выступили с жестким заявлением о Зеленском - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 24.06.2026
"Убрать его". В Британии выступили с жестким заявлением о Зеленском

Дипломат Прауд: Зеленский стремится к эскалации конфликта с Россией ради власти

© REUTERS / Hayk BaghdasaryanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт считает, что Зеленский представляет серьезную угрозу для безопасности Европы.
  • По мнению дипломата, единственный способ закончить конфликт — убрать Зеленского из уравнения, так как он плохо руководит страной.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Эскалация украинского конфликта нужна Владимиру Зеленскому, чтобы остаться у власти, заявил британский дипломат Иан Прауд.
"Его задача — удержать власть, продолжать получать деньги и в конечном итоге, как он надеется, втянуть Запад в конфликт на стороне Украины", — рассказал он в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
"Будет катастрофа". Внезапное признание Зеленского вызвало гнев на Украине
Вчера, 21:02
По мнению эксперта, глава киевского режима представляет серьезную угрозу для безопасности Европы.
"Он допускает многочисленные нарушения прав человека внутри собственной страны. Он крайне коррумпирован. Многие люди из его окружения также крайне коррумпированы. Но никто не хочет говорить об этом вслух, потому что, как говорится, он "свой". Ситуация отчаянная, по-настоящему отчаянная. Единственный способ закончить этот конфликт — убрать Зеленского из уравнения. Боюсь, что выход только один, потому что он очень плохо руководит своей страной и ведет всех нас к Армагеддону", — заключил дипломат.
О необходимости проведения выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент Соединенных Штатов, который ранее называл главу киевского режима "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования. Хотя срок президентских полномочий Зеленского истек, в Киеве настаивают, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
"Реки крови". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине
Вчера, 18:22
 
В миреУкраинаЕвропаСШАВладимир ЗеленскийВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала