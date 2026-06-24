Глава МИД Украины не поедет на конференцию в Польшу, заявили в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава украинского МИД Андрей Сибига не будет присутствовать на конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

Вместо президента Украины Владимира Зеленского на конференцию отправится премьер-министр Юлия Свириденко.

Обострение отношений между странами стало причиной отсутствия на конференции некоторых высокопоставленных лиц, включая президента Польши Кароля Навроцкого и супругу Зеленского Елену.

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава украинского МИД Андрей Сибига не будет присутствовать на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, сообщил в среду представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.

Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют Киев и Варшава. Во вторник сообщалось, что на нее не приглашен президент Польши Кароль Навроцкий, а также не приедет Владимир Зеленский. Вместо него отправится премьер Украины Юлия Свириденко. Супруга Зеленского Елена также отменила свой визит. Конфликт возник из-за обострения отношений стран на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.

"Нынешние мероприятия конференции по восстановлению Украины в Гданьске не требуют обязательного личного присутствия министра иностранных дел", - приводит слова Тихого агентство Укринформ.

По его словам, акцент мероприятия сделан не на дипломатической, а на правительственной, экономической, гуманитарной составляющей. "Наша цель – избежать ненужной политизации этого международного мероприятия", - подчеркнул Тихий.

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии*. После этого от польских наград отказались несколько украинских политиков.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.