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Глава МИД Украины не поедет на конференцию в Польшу, заявили в Киеве - РИА Новости, 24.06.2026
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16:04 24.06.2026
Глава МИД Украины не поедет на конференцию в Польшу, заявили в Киеве

Сибига не приедет на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске

© Fotolia / bernanamogluЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Fotolia / bernanamoglu
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава украинского МИД Андрей Сибига не будет присутствовать на конференции по восстановлению Украины в Гданьске.
  • Вместо президента Украины Владимира Зеленского на конференцию отправится премьер-министр Юлия Свириденко.
  • Обострение отношений между странами стало причиной отсутствия на конференции некоторых высокопоставленных лиц, включая президента Польши Кароля Навроцкого и супругу Зеленского Елену.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава украинского МИД Андрей Сибига не будет присутствовать на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, сообщил в среду представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют Киев и Варшава. Во вторник сообщалось, что на нее не приглашен президент Польши Кароль Навроцкий, а также не приедет Владимир Зеленский. Вместо него отправится премьер Украины Юлия Свириденко. Супруга Зеленского Елена также отменила свой визит. Конфликт возник из-за обострения отношений стран на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
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"Нынешние мероприятия конференции по восстановлению Украины в Гданьске не требуют обязательного личного присутствия министра иностранных дел", - приводит слова Тихого агентство Укринформ.
По его словам, акцент мероприятия сделан не на дипломатической, а на правительственной, экономической, гуманитарной составляющей. "Наша цель – избежать ненужной политизации этого международного мероприятия", - подчеркнул Тихий.
Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии*. После этого от польских наград отказались несколько украинских политиков.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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