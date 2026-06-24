Россиянам рассказали, можно ли держать кондиционер включенным целый день

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти круглосуточная работа кондиционера может привести к снижению его эффективности, повышенному износу и ухудшению качества воздуха в помещении.

Оптимальная температура для кондиционера — на 5–7 градусов ниже уличной, это позволяет поддерживать комфортный микроклимат и снижает нагрузку на оборудование.

Профилактическое обслуживание кондиционера рекомендуется проводить не реже одного раза в год, желательно до начала летнего сезона.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Если оставлять кондиционер работать почти круглосуточно, это может привести к снижению его эффективности, повышенному износу и ухудшению качества воздуха в помещении, рассказал РИА Новости специалист по ремонту климатической техники сервиса "Профи.ру" Андрей Новиков.

"Если речь идет о современных исправных кондиционерах, кратковременная работа без присмотра обычно не представляет проблемы. Но оставлять устройство включенным на много часов или суток подряд без необходимости не стоит. Это увеличивает нагрузку на компрессор, ускоряет износ оборудования и может привести к преждевременному выходу техники из строя", - отметил специалист.

Кроме того, проблемой может быть неправильная настройка температуры. Эксперт отметил, что многие стараются скорее охладить помещение и выставляют температуру в 16-18 градусов. "На практике быстрее охладить квартиру это не помогает, зато заставляет кондиционер работать практически без остановки. Оптимальной считается температура на 5-7 градусов ниже уличной. Такой режим позволяет поддерживать комфортный микроклимат и снижает нагрузку на оборудование", - обратил внимание Новиков.

Также важно следить за техническим состоянием кондиционера. Постепенно на фильтрах может скапливаться пыль, шерсть животных, частицы грязи и так далее. Из-за этого ухудшается циркуляция воздуха, увеличивается энергопотребление и растет нагрузка на устройство. Поэтому нужно регулярно очищать фильтры кондиционера самостоятельно.

"В период активного использования кондиционера такую процедуру желательно проводить не реже одного раза в месяц, а если в квартире есть домашние животные или часто открыты окна, то еще чаще", - отметил Новиков.

Также не нужно забывать о профессиональном обслуживании - глубокой очистке и диагностике. Такие работы понадобятся для теплообменников, дренажной системы и наружного блока.

"Профилактическое обслуживание рекомендуется проводить не реже одного раза в год, желательно до начала летнего сезона. Это помогает поддерживать эффективность работы оборудования и снижает вероятность его поломки летом", - добавил специалист.