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Ким Чен Ын заявил, что оснащение флота КНДР ядерным оружием идет по плану - РИА Новости, 24.06.2026
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01:34 24.06.2026 (обновлено: 01:37 24.06.2026)
Ким Чен Ын заявил, что оснащение флота КНДР ядерным оружием идет по плану

Ким Чен Ын: план оснащения ВМС КНДР ядерным оружием точно следует курсу

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын во время наблюдения за испытаниями эсминца "Кан Гон"
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время наблюдения за испытаниями эсминца Кан Гон - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время наблюдения за испытаниями эсминца "Кан Гон". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ким Чен Ын заявил, что программа оснащения флота КНДР ядерным оружием точно следует своему запланированному курсу.
  • Заявление было сделано на церемонии поступления на вооружение флота КНДР эсминца класса «Чхве Хен».
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что программа оснащения флота страны ядерным оружием точно следует своему запланированному курсу, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Флот превращается в полноценный род войск, оснащенный стратегическими средствами, что означает, что программа его оснащения ядерным оружием точно следует своему запланированному курсу", - цитирует агентство слова Ким Чен Ына из его речи, произнесенной на церемонии поступления на вооружение флота КНДР эсминца класса "Чхве Хен".
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Ким Чен Ын: КНДР никогда не откажется от статуса ядерной державы
24 марта, 01:13
 
В миреКНДРКим Чен Ын
 
 
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