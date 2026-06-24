Ким Чен Ын заявил, что оснащение флота КНДР ядерным оружием идет по плану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ким Чен Ын заявил, что программа оснащения флота КНДР ядерным оружием точно следует своему запланированному курсу.
- Заявление было сделано на церемонии поступления на вооружение флота КНДР эсминца класса «Чхве Хен».
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что программа оснащения флота страны ядерным оружием точно следует своему запланированному курсу, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Флот превращается в полноценный род войск, оснащенный стратегическими средствами, что означает, что программа его оснащения ядерным оружием точно следует своему запланированному курсу", - цитирует агентство слова Ким Чен Ына из его речи, произнесенной на церемонии поступления на вооружение флота КНДР эсминца класса "Чхве Хен".