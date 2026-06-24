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Онищенко рассказал, сколько видов инфекции могут переносить клещи - РИА Новости, 24.06.2026
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12:49 24.06.2026 (обновлено: 19:21 24.06.2026)
Онищенко рассказал, сколько видов инфекции могут переносить клещи

Онищенко: клещи могут переносить около 20 возбудителей инфекций

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клещи, обитающие в России, могут переносить около 20 различных видов возбудителей инфекций.
  • Хотя существуют особи клещей, которые не заражены вирусами, в эндемичных по клещевому энцефалиту регионах гражданам проводится прививка от этого заболевания по эпидемическим показаниям.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Клещи, обитающие в России, могут переносить около 20 различных видов возбудителей инфекций, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"У нас есть много клещей, которые переносят Конго-крымскую геморрагическую лихорадку, она у нас Ставрополье, Ростовской области. У нас есть клещевой энцефалит — это практически вся лесная зона европейской части нашей страны, Сибирь, таежная часть. <…> И каждый зараженный клещ может переносить порядка 20 возбудителей заболеваний", — сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".
Он отметил, что при этом существуют и особи клещей, которые не заражены вирусами. Однако проживающим в эндемичных по клещевому энцефалиту регионах гражданам проводится прививка от этого заболевания по эпидемическим показаниям.
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ОбществоРоссияРостовская областьГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияММПЦ
 
 
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