Лавров назвал связку Россия — КНР важным фактором стабильности в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что внешнеполитическая связка России и Китая выступает значимым фактором поддержания международной стабильности.
- Контуры модели безопасного и справедливого будущего не раз обозначались в документах российско-китайских саммитов и были детализированы в совместной декларации о становлении многополярного мира.
- Лавров считает российско-китайские отношения образцом равноправного взаимовыгодного сотрудничества между крупными державами.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Внешнеполитическая связка России и Китая выступает значимым фактором поддержания международной стабильности, предлагает модель безопасного и справедливого будущего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что контуры такой модели не раз обозначались в документах российско-китайских саммитов. В очередной раз они были детализированы в совместной декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
"Я не сомневаюсь, что в экспертном сообществе обратили внимание на этот важный документ", - отметил министр.
"Многополярность не обрекает мир на хаос и конфронтацию, как пытаются запугивать критики многополярности, а баланс интересов на основе международного права вполне достижим. Это подтверждается российско-китайскими отношениями, в частности отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, их можно считать образцом равноправного взаимовыгодного сотрудничества между двумя крупными державами", - указал Лавров.