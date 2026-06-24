Лавров назвал связку Россия — КНР важным фактором стабильности в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Лавров заявил, что внешнеполитическая связка России и Китая выступает значимым фактором поддержания международной стабильности.

Контуры модели безопасного и справедливого будущего не раз обозначались в документах российско-китайских саммитов и были детализированы в совместной декларации о становлении многополярного мира.

Лавров считает российско-китайские отношения образцом равноправного взаимовыгодного сотрудничества между крупными державами.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Внешнеполитическая связка России и Китая выступает значимым фактором поддержания международной стабильности, предлагает модель безопасного и справедливого будущего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Внешнеполитическая связка Москвы Пекина выступает значимым фактором поддержания международной стабильности, предлагает модель безопасного и справедливого будущего", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Он добавил, что контуры такой модели не раз обозначались в документах российско-китайских саммитов. В очередной раз они были детализированы в совместной декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

"Я не сомневаюсь, что в экспертном сообществе обратили внимание на этот важный документ", - отметил министр.