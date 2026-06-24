Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал связку Россия — КНР важным фактором стабильности в мире - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 24.06.2026 (обновлено: 13:08 24.06.2026)
Лавров назвал связку Россия — КНР важным фактором стабильности в мире

Лавров назвал связку России и Китая важным фактором поддержания стабильности

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что внешнеполитическая связка России и Китая выступает значимым фактором поддержания международной стабильности.
  • Контуры модели безопасного и справедливого будущего не раз обозначались в документах российско-китайских саммитов и были детализированы в совместной декларации о становлении многополярного мира.
  • Лавров считает российско-китайские отношения образцом равноправного взаимовыгодного сотрудничества между крупными державами.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Внешнеполитическая связка России и Китая выступает значимым фактором поддержания международной стабильности, предлагает модель безопасного и справедливого будущего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Внешнеполитическая связка Москвы и Пекина выступает значимым фактором поддержания международной стабильности, предлагает модель безопасного и справедливого будущего", - сказал Лавров, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
Учебники и пособия по изучению русского языка - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Русский язык оказался обязательным для изучения в сотнях школах в Китае
Вчера, 05:08
Он добавил, что контуры такой модели не раз обозначались в документах российско-китайских саммитов. В очередной раз они были детализированы в совместной декларации о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
"Я не сомневаюсь, что в экспертном сообществе обратили внимание на этот важный документ", - отметил министр.
"Многополярность не обрекает мир на хаос и конфронтацию, как пытаются запугивать критики многополярности, а баланс интересов на основе международного права вполне достижим. Это подтверждается российско-китайскими отношениями, в частности отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, их можно считать образцом равноправного взаимовыгодного сотрудничества между двумя крупными державами", - указал Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Запад не хочет соблюдать нормы международного права, заявил Лавров
Вчера, 12:32
 
В миреРоссияКитайМоскваСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала