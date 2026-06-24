Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Кудрявцева

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью члена Синодальной комиссии по биоэтике, члена-корреспондента РАН Александра Кудрявцева.

Александр Михайлович Кудрявцев был видным ученым, который внес значительный вклад в развитие отечественной генетики и возглавлял Институт общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН.

Патриарх отметил, что в последние годы Александр Кудрявцев активно работал в Синодальной комиссии по биоэтике, сочетая глубину научного познания с живой церковностью.

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной члена Синодальной комиссии по биоэтике, члена-корреспондента Российской академии наук (РАН), известного российского генетика Александра Кудрявцева, который в своей профессиональной деятельности твердо отстаивал духовно-нравственные принципы.

"Покойный был видным ученым, внесшим значительный вклад в развитие отечественной генетики. На протяжении многих лет он возглавлял Институт общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН. Будучи православным христианином, в своей научной и профессиональной деятельности Александр Михайлович твердо отстаивал духовно-нравственные принципы", - говорится в соболезновании патриарха Кирилла, опубликованном в среду на сайте Русской православной церкви.

Патриарх отметил, что в последние годы почивший активно работал в Синодальной комиссии по биоэтике, сочетая глубину научного познания с живой церковностью.