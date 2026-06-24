Ярославский губернатор пообещал звездный старт международного кинофестиваля

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. День старта международного кинофестиваля "В кругу семьи" 4 июля в Ярославле станет по-настоящему звездным, запланировано множество ярких мероприятий, рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"У нас будет Театральная неделя с 27 июня по 5 июля. И как раз она завершается, и начинается международный кинофестиваль. То есть у нас одно событие серьезное накладывается на другое серьезное событие. Мы специально сделали такой вот симбиоз… и 4 июля у нас объединятся эти два события - театральная неделя и международный кинофестиваль. Это будет такой прямо, знаете, звездный день, если так можно сказать", - сказал Евраев на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".

По словам губернатора, на 4 июля, кроме открытия фестиваля с участием звезд кино, запланировано множество ярких мероприятий. В частности, в этот день в Ярославле, как столице "Золотого кольца", откроют памятник основателю маршрута "Золотое кольцо" Юрию Бычкову.

"У нас будет такое мероприятие тоже в рамках международного кинофестиваля - показ фильма "Троица Мухина". Это как раз фильм, который сделал наш областной телеканал "ЯПервый". Это фильм, который уже завоевал различные награды. Этот фильм начинался про скульптора великого, а закончился про российско-сербскую дружбу. И про историю, и про ценности духовные, и про то, что нас объединяет, и про многие смыслы. И показ этого фильма состоится у нас тоже 4 июля", - сообщил губернатор.

В рамках кинофестиваля в Ярославле также откроют пешеходную улицу в центре Ярославля, посвященную кинематографу, рассказал Евраев. Оформление улицы будет посвящено кинофильмам, снимавшимся в Ярославской области, это "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Жестокий романс", "Большая перемена" и другие.