Над Курской областью сбили почти 100 беспилотников ВСУ за сутки

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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 23 июня до 09.00 24 июня сбито 98 вражеских беспилотников различного типа. 13 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".