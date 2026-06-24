Над Курской областью сбили почти 100 беспилотников ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над Курской областью сбито 98 украинских беспилотников различного типа.
- ВСУ 13 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области.
- Повреждения зафиксированы в поселке Колонтаевка и селе Нижний Мордок, погибших и пострадавших нет.
КУРСК, 24 июн - РИА Новости. За прошедшие сутки над Курской областью сбито 98 украинских беспилотников различного типа, 13 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 23 июня до 09.00 24 июня сбито 98 вражеских беспилотников различного типа. 13 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что семь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в поселке Колонтаевка Льговского района повреждено остекление и дверь домовладения, окна, пол, забор Колонтаевской школы. В селе Нижний Мордок Глушковского района повреждена крыша частного дома", - сообщил он.
По словам главы региона, погибших и пострадавших нет.
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