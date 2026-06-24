МОК призвал избавиться от политического давления в новой хартии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сессия Международного олимпийского комитета приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности.
- Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает спортивным организациям соблюдать нейтралитет в любое время и освобождает их от государственного, культурного, общественного или экономического давления.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
В роль МОК теперь входит обязательство "обеспечивать нейтралитет в любое время, свободный от государственного, культурного, общественного или экономического давления". Отмечается, что реформы призваны защитить спортсменов и соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование Олимпийских игр в политических целях.
МОК и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции разной степени жесткости. Так, в футболе, легкой атлетике, хоккее и ряде других видов спорта россияне до сих пор не допущены до международных соревнований. При этом МОК в настоящее время рекомендует допускать до международных турниров российских юниоров без ограничений, а взрослых спортсменов из России - в нейтральном статусе.