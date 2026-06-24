МОК призвал избавиться от политического давления в новой хартии

В роль МОК теперь входит обязательство "обеспечивать нейтралитет в любое время, свободный от государственного, культурного, общественного или экономического давления". Отмечается, что реформы призваны защитить спортсменов и соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование Олимпийских игр в политических целях.

МОК и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции разной степени жесткости. Так, в футболе, легкой атлетике, хоккее и ряде других видов спорта россияне до сих пор не допущены до международных соревнований. При этом МОК в настоящее время рекомендует допускать до международных турниров российских юниоров без ограничений, а взрослых спортсменов из России - в нейтральном статусе.