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МОК призвал избавиться от политического давления в новой хартии - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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16:38 24.06.2026 (обновлено: 18:58 24.06.2026)
МОК призвал избавиться от политического давления в новой хартии

МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении нейтральности

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОлимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сессия Международного олимпийского комитета приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности.
  • Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает спортивным организациям соблюдать нейтралитет в любое время и освобождает их от государственного, культурного, общественного или экономического давления.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
Сессия МОК проходит в швейцарской Лозанне 24-25 июня. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
В роль МОК теперь входит обязательство "обеспечивать нейтралитет в любое время, свободный от государственного, культурного, общественного или экономического давления". Отмечается, что реформы призваны защитить спортсменов и соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование Олимпийских игр в политических целях.
МОК и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции разной степени жесткости. Так, в футболе, легкой атлетике, хоккее и ряде других видов спорта россияне до сих пор не допущены до международных соревнований. При этом МОК в настоящее время рекомендует допускать до международных турниров российских юниоров без ограничений, а взрослых спортсменов из России - в нейтральном статусе.
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СпортЛозаннаРоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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