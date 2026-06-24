Посол Чжан Ханьхуэй: Россия и Китай создали крупнейшую в мире сеть вузов

Россия и Китай объявили 2026 и 2027 годы перекрестными Годами сотрудничества в области образования. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости рассказал о том, какие образовательные проекты планируется запустить в предстоящий период, сколько студентов изучают китайский и русский языки и как идет сотрудничество между высшими учебными заведениями двух стран.

В соответствии с решением председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина 2026-2027 годы объявлены Годами китайско-российского сотрудничества в области образования. Какое значение будет иметь данное решение для развития китайско-российских отношений?

— Образовательное сотрудничество выступает важным мостом, который соединяет сердца людей и передает дружбу между народами. Это благородное дело нашей эпохи, оно приносит пользу как сегодняшнему, так и будущему поколениям. На протяжении многих лет сотрудничество в сфере образования между Китаем и Россией постоянно углубляется и дает ощутимые результаты. Обмены и совместная работа в сфере образования стали важной составляющей двусторонних отношений.

В этом году отмечаются 30-летие установления отношений партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией, а также 25-летие подписания "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией". Запуск Годов образования в этот значимый период представляет собой стратегическое решение председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, направленное на долгосрочное развитие китайско-российских отношений.

Годы образования — десятый тематический проект государственного значения между двумя странами и первый в сфере образования. Его проведение имеет ключевое значение: он способствует совместному воспитанию кадров, совместному развитию инноваций и управленческому взаимодействию, обеспечивает взаимную выгоду и общий успех, содействует более эффективному развитию обеих стран, передаче традиций дружбы из поколения в поколение, а также укреплению гуманитарных связей и практического сотрудничества во всех сферах.

— Сотрудничество в области образования между Китаем и Россией охватывает высшее, среднее профессиональное, общее образование, преподавание языков и обмен студентами. Какие результаты достигнуты на данный момент?

— Благодаря личному активному содействию глав двух стран практическое сотрудничество в сфере образования между Китаем и Россией продолжает углубляться, приносит важные результаты и обогащает содержание двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Вехой в этом процессе стало создание в 2000 году китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Эта структура представляет собой исторический выбор обеих стран, стратегический инструмент углубления двустороннего партнерства и наглядный пример конструктивного диалога между крупными цивилизациями.

Сотрудничество в области высшего образования активно развивается. Процесс создания Китайско-Российского института фундаментальных исследований осуществляется организованно и планомерно. Институт уже стал надежной платформой для совместной подготовки высококвалифицированных специалистов в области фундаментальных исследований и решения сложных научных задач. Между Китаем и Россией уже сформировано 16 ассоциаций профильных университетов, объединяющих более 800 вузов обеих стран, что позволило сформировать крупнейшую в мире двустороннюю сеть сотрудничества в области высшего образования и обеспечить взаимодействие в таких сферах, как совместная подготовка кадров, инновационное сотрудничество в научных исследованиях и академических обменах.

Между китайскими и российскими учебными заведениями функционирует более 150 совместных образовательных учреждений и программ, направленных на подготовку квалифицированных специалистов. Университет МГУ-ППИ (Пекинский политехнический институт) в Шэньчжэне стабильно развивается. Он стал флагманским проектом сотрудничества в сфере высшего образования. Активизируется обмен студентами, общее число двусторонней академической мобильности приближается к ста тысячам человек, что обеспечивает прочную кадровую базу для партнерства в различных областях.

Обе стороны активно расширяют сотрудничество в области профессионального образования. Тяньцзиньский профессиональный колледж электроники и информатики совместно с Московским техническим университетом связи и информатики создали "Мастерскую Лу Баня", в которой внедрены китайские технологии 5G. Институт развития профессионального образования России и Центр развития профессионального образования Министерства образования Китая достигли согласия по вопросам совместных научных исследований, обмена опытом в области профессионального образования и проведения академических конференций, а также осуществления практического сотрудничества. Обе страны активно участвуют в международных соревнованиях по профессиональным навыкам, что эффективно повышает практические способности и профессиональный уровень молодых специалистов.

Мероприятия по обмену в сфере общего образования отличаются разнообразием и активностью. С момента создания в 2018 году Ассоциации довузовских образовательных учреждений Китая и России она объединила более 140 учебных заведений обеих стран. Постоянно идет организация фестивалей искусств, художественных выставок, конкурсов знаний, летних лагерей и других мероприятий. Это способствует взаимному обмену молодежи Китая и России в области науки и техники, спорта и искусства, а также содействует интеграции различных культур.

Интерес к языковому обмену между Китаем и Россией продолжает расти. По мере углубления отношений между двумя странами спрос на специалистов в языковой сфере становится все выше. В России китайский язык уже включен в программу ЕГЭ по иностранному языку, а, в свою очередь, в Китае русский язык включен в программу национального вступительного экзамена по иностранному языку для вузов (Гаокао). В России функционирует свыше 360 образовательных учреждений, предлагающих изучение китайского языка, — в их число входят университеты, средние и младшие школы, институты Конфуция и другие учебные заведения по изучению китайского языка. Общее число обучающихся китайскому языку превышает 100 тысяч. Преподавание русского языка активно развивается в Китае: 185 китайских вузов предлагают специализированные программы по русскому языку, свыше 400 вузов включают его в учебный план как общеобразовательный курс, а более чем в 300 средних школах русский язык закреплен в качестве обязательного предмета.

— Как проходит реализация Годов образования? Каковы перспективы будущего сотрудничества в области образования между двумя странами? Какие ожидаются результаты?

— Двадцатого мая текущего года в Пекине в Доме народных собраний состоялась торжественная церемония открытия Годов китайско-российского сотрудничества в области образования. На мероприятии присутствовали главы двух стран, которые выступили с речью, тем самым официально объявили о запуске проекта. В настоящее время обе стороны уже создали свои организационные комитеты и разработали планы из более чем 300 ключевых мероприятий. В обществе наблюдается высокий интерес к реализации этой инициативы, и все с нетерпением ждут ее претворения в жизнь.

Китай готов совместно с Россией использовать возможности Годов образования для активизации сотрудничества по следующим направлениям. Во-первых, предполагается углубление партнерства в подготовке кадров, в частности в совместном обучении команд высококвалифицированных специалистов международного уровня и государственной стратегической научно-технической силы. Также планируется совместная работа над решением сложных задач передовых исследований и развитием науки и техники обеих стран. Особое внимание будет уделено реализации ряда уникальных образовательных проектов. Среди них развитие китайско-российского института фундаментальных исследований на базе Пекинского университета и Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, а также развитие кампуса Харбинского политехнического университета и Санкт-Петербургского государственного университета. Помимо этого, создание китайско-российского института инновационных исследований при участии Университета Цинхуа и Санкт-Петербургского государственного университета и Китайско-российского института выдающихся инженеров при участии Харбинского политехнического университета и Санкт-Петербургского государственного университета. Планируется поддержка развития Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, совместное создание Сетевого китайско-российского университета перспективных технологий при участии Казанского федерального университета и Шаньдунского университета. Также в перспективе дальнейшее расширение масштабов двустороннего обмена студентами и укрепление совместной подготовки квалифицированных специалистов.

Во-вторых, необходимо активно расширять сотрудничество между двумя странами в области профессионального образования, общего образования и подготовки учителей. Следует углублять партнерство между школами-побратимами и обогащать содержание сотрудничества в рамках Ассоциации довузовских образовательных учреждений, обмениваться опытом реформы образования, проводить школьные конкурсы и специализированные мероприятия по обмену опытом. Необходимо укреплять отношения в сфере профессионального образования и совместно готовить квалифицированных специалистов технического профиля, соответствующих потребностям промышленности обеих стран.

В-третьих, необходимо углублять обмен опытом в сфере управления образованием и повышать уровень совместной работы. Следует ускорить создание и совместное использование образовательных ресурсов, а также расширить взаимное обучение и обмен опытом. Активное участие в глобальном управлении образованием поможет модернизировать управленческие системы и повышать управленческие способности, формируя более справедливую и рациональную глобальную систему управления.

В эпоху цифровизации и интеллектуализации важно действовать сообща, чтобы совместно преодолевать возникающие вызовы. При этом необходимо сохранять сложившиеся дружеские связи и максимально использовать возможности образовательного сотрудничества. Это будет способствовать лучшему взаимопониманию и сближению народов наших стран. Значимым направлением работы остается укрепление дружбы среди молодежи через активный обмен студентами и школьниками — так мы сможем воспитать новые поколения, которые продолжат традиции дружественных отношений между Китаем и Россией.