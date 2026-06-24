Краткий пересказ от РИА ИИ Нана Кваку Бонсам, колдун из Ганы, заявил, что снимет наложенное им ранее проклятье на Гарри Кейна.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что снимет наложенное им ранее проклятье на нападающего и капитана сборной Англии по футболу Гарри Кейна перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Ганы.

Во вторник сборные Англии Ганы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче группы L. На 86-й минуте Кейн пробил выше ворот практически с линии вратарской.

За несколько дней до матча Бонсам заявил Daily Star, что "работает над Кейном" и знает, "что нужно сделать, чтобы остановить его". По окончании встречи знахарь опубликовал видео ритуала снятия проклятия на своей странице в Facebook*.

"Я самый могущественный спиритуалист в мире. Теперь я собираюсь освободить Гарри Кейна, чтобы он смог забить в следующем матче. Гарри, я приду к тебе с визитом, хорошо? Не обижайся. Мы же братья, я люблю тебя", - сказал Кваку Бонсам.

Бонсам в 2014 году заявил, что наслал на нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду травму перед чемпионатом мира, на котором португальцы попали в одну группу с командой Ганы. Роналду в итоге поехал на турнир и забил в матче с ганцами (2:1) победный мяч, но обе сборные не смогли выйти в плей-офф.