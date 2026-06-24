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Колдун пообещал снять чары с Гарри Кейна - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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18:19 24.06.2026 (обновлено: 18:53 24.06.2026)
Колдун пообещал снять чары с Гарри Кейна

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам заявил, что снимет с Кейна проклятье

© REUTERS / Winslow TownsonГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Winslow Townson
Гарри Кейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нана Кваку Бонсам, колдун из Ганы, заявил, что снимет наложенное им ранее проклятье на Гарри Кейна.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что снимет наложенное им ранее проклятье на нападающего и капитана сборной Англии по футболу Гарри Кейна перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Ганы.
Во вторник сборные Англии и Ганы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче группы L. На 86-й минуте Кейн пробил выше ворот практически с линии вратарской.
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23 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Англия
0 : 0
Гана
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За несколько дней до матча Бонсам заявил Daily Star, что "работает над Кейном" и знает, "что нужно сделать, чтобы остановить его". По окончании встречи знахарь опубликовал видео ритуала снятия проклятия на своей странице в Facebook*.
"Я самый могущественный спиритуалист в мире. Теперь я собираюсь освободить Гарри Кейна, чтобы он смог забить в следующем матче. Гарри, я приду к тебе с визитом, хорошо? Не обижайся. Мы же братья, я люблю тебя", - сказал Кваку Бонсам.
Бонсам в 2014 году заявил, что наслал на нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду травму перед чемпионатом мира, на котором португальцы попали в одну группу с командой Ганы. Роналду в итоге поехал на турнир и забил в матче с ганцами (2:1) победный мяч, но обе сборные не смогли выйти в плей-офф.
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