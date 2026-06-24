Российская прыгунья в воду завоевала золото на ЧЕ среди юниоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александра Кедрина завоевала золотую медаль в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
- Второе место заняла Виктория Казанцева, третье — София Выставкина из Украины.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россиянка Александра Кедрина завоевала золотую медаль в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
В соревнованиях среди юниоров до 18 лет Кедрина набрала 477,20 балла. Второе место заняла другая представительница России Виктория Казанцева (406,25). Третьей стала украинка София Выставкина (388,60).
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.