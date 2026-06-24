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СМИ: "Каролина" рассматривает возможность обмена Никишина - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Хоккей
 
19:35 24.06.2026
СМИ: "Каролина" рассматривает возможность обмена Никишина

Журналист Дрегер: "Каролина" рассматривает возможность обмена Никишина

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин
Хоккеист Каролины Харрикейнз Александр Никишин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : x.com/nhl
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Каролина Харрикейнз" рассматривает возможность обмена российского защитника Александра Никишина.
  • Александр Никишин стал победителем Кубка Стэнли в составе "Каролины" в июне.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" рассматривает возможность обмена российского защитника Александра Никишина, сообщает журналист Даррен Дрегер в соцсети X.
В июне 24-летний Никишин стал победителем Кубка Стэнли в составе "Каролины".
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"Несколько команд подтвердили, что "Каролина" рассматривает обмен с участием Александра Никишина. Чемпион Кубка Стэнли является ограниченно свободным агентом, поэтому в клубе взвешивают все за и против для обмена или продления контракта", - заявил Дрегер.
Никишину 24 года, он является уроженцем Орла, с 2022 по 2025 год защитник играл за петербургский СКА. Никишин дебютировал в НХЛ в составе "Каролины" в 2025 году по ходу прошлого плей-офф. Сезон-2025/26 стал для россиянина первым полноценным в карьере в лиге. Никишин в 81 матче регулярного чемпионата набрал 33 очка (11 голов и 22 передачи), а в 17 играх Кубка Стэнли - 2026 отметился одной голевой передачей.
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