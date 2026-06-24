СМИ: "Каролина" рассматривает возможность обмена Никишина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Каролина Харрикейнз" рассматривает возможность обмена российского защитника Александра Никишина.
- Александр Никишин стал победителем Кубка Стэнли в составе "Каролины" в июне.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" рассматривает возможность обмена российского защитника Александра Никишина, сообщает журналист Даррен Дрегер в соцсети X.
В июне 24-летний Никишин стал победителем Кубка Стэнли в составе "Каролины".
"Несколько команд подтвердили, что "Каролина" рассматривает обмен с участием Александра Никишина. Чемпион Кубка Стэнли является ограниченно свободным агентом, поэтому в клубе взвешивают все за и против для обмена или продления контракта", - заявил Дрегер.
Никишину 24 года, он является уроженцем Орла, с 2022 по 2025 год защитник играл за петербургский СКА. Никишин дебютировал в НХЛ в составе "Каролины" в 2025 году по ходу прошлого плей-офф. Сезон-2025/26 стал для россиянина первым полноценным в карьере в лиге. Никишин в 81 матче регулярного чемпионата набрал 33 очка (11 голов и 22 передачи), а в 17 играх Кубка Стэнли - 2026 отметился одной голевой передачей.