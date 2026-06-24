СМИ: "Каролина" рассматривает возможность обмена Никишина

"Несколько команд подтвердили, что "Каролина" рассматривает обмен с участием Александра Никишина. Чемпион Кубка Стэнли является ограниченно свободным агентом, поэтому в клубе взвешивают все за и против для обмена или продления контракта", - заявил Дрегер.