Калинская сенсационно проиграла румынке и вылетела с турнира в Бад-Хомбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.
- Калинская уступила румынке Елене-Габриэле Русе со счетом 5:7, 2:6.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия), призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Во встрече второго раунда Калинская (20-я ракетка мира) уступила румынке Елене-Габриэле Русе (105) со счетом 5:7, 2:6. Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут.
За выход в полуфинал Русе поспорит с победительницей матча Ига Швентек (Польша, 3) - Эмма Наварро (США, 24).