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В Калифорнии более семи тысяч домов остались без света после землетрясений - РИА Новости, 24.06.2026
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22:54 24.06.2026
В Калифорнии более семи тысяч домов остались без света после землетрясений

В Калифорнии почти 7,5 тысяч домов остались без света после серии землетрясений

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 24 июня на севере американского штата Калифорния произошла серия землетрясений.
  • Почти 7,5 тысяч домов в округе Мендосино остались без электричества из-за землетрясений.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Серия землетрясений произошла в среду на севере американского штата Калифорния, в результате почти 7,5 тысяч домов в настоящее время остаются без электричества, выяснило РИА Новости, изучив данные Национальной геологической службы США и организаций электроснабжения страны.
Первое и наиболее сильное землетрясение 24 июня произошло около 18.10 мск на глубине 12,9 километра и на расстоянии 11 километров от Редвуд-Велли в округе Мендосино.
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Однако вскоре после этого последовало сперва одно землетрясение магнитудой 2,5 в том же месте, но уже на меньшей глубине, а спустя менее часа - еще две серии подземных толчков магнитудой 2,6 и 2,7 каждая.
По сообщениям местных новостных изданий, землетрясения привели к трещинам в стенах домов и перебоям в электроснабжении.
Указанная информация подтверждается данными поставщиков электроэнергии. По состоянию на 20.30 мск в округе Мендосино на текущий момент электричества лишись более 7,4 тысячи домов, в то время как на остальной территории штата Калифорния подобных проблем нет.
Несмотря на последствия землетрясения на земле, угроза цунами на побережье штата не объявлялась.
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