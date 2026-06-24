В Калифорнии более семи тысяч домов остались без света после землетрясений

Краткий пересказ от РИА ИИ 24 июня на севере американского штата Калифорния произошла серия землетрясений.

Почти 7,5 тысяч домов в округе Мендосино остались без электричества из-за землетрясений.

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Серия землетрясений произошла в среду на севере американского штата Калифорния, в результате почти 7,5 тысяч домов в настоящее время остаются без электричества, выяснило РИА Новости, изучив данные Национальной геологической службы США и организаций электроснабжения страны.

Первое и наиболее сильное землетрясение 24 июня произошло около 18.10 мск на глубине 12,9 километра и на расстоянии 11 километров от Редвуд-Велли в округе Мендосино.

Однако вскоре после этого последовало сперва одно землетрясение магнитудой 2,5 в том же месте, но уже на меньшей глубине, а спустя менее часа - еще две серии подземных толчков магнитудой 2,6 и 2,7 каждая.

По сообщениям местных новостных изданий, землетрясения привели к трещинам в стенах домов и перебоям в электроснабжении.

Указанная информация подтверждается данными поставщиков электроэнергии. По состоянию на 20.30 мск в округе Мендосино на текущий момент электричества лишись более 7,4 тысячи домов, в то время как на остальной территории штата Калифорния подобных проблем нет.