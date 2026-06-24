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В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 24.06.2026
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18:41 24.06.2026
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6

На севере Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на севере штата Калифорния.
  • Подземные толчки зафиксированы на глубине около 12,9 километра недалеко от населенного пункта Редвуд-Велли, а вслед за ними произошло землетрясение магнитудой 2,5 в том же месте.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в США на севере штата Калифорния, следует из данных Национальной геологической службы страны.
По данным ведомства подземные толчки зафиксированы на глубине около 8,1 мили (12,9 километра) недалеко от населенного пункта Редвуд-Велли.
Вслед за ними произошло землетрясение магнитудой 2,5 в том же месте.
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