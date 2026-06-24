В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Краткий пересказ от РИА ИИ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на севере штата Калифорния.

Подземные толчки зафиксированы на глубине около 12,9 километра недалеко от населенного пункта Редвуд-Велли, а вслед за ними произошло землетрясение магнитудой 2,5 в том же месте.

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в США на севере штата Калифорния, следует из данных Национальной геологической службы страны.

По данным ведомства подземные толчки зафиксированы на глубине около 8,1 мили (12,9 километра) недалеко от населенного пункта Редвуд-Велли.