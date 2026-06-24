Краткий пересказ от РИА ИИ Фотовыставка, посвященная 85-летию Совинформбюро, прошла в Русском доме в Каире.

На выставке были представлены фотографии исторических событий, сделанные корреспондентами медиагруппы с 1940-х по 2020-е годы, а также видео с оживленными с помощью искусственного интеллекта архивными кадрами.

КАИР, 24 июн - РИА Новости, Рустам Имаев. Фотовыставка, посвященная 85-летию Совинформбюро, состоялась в среду в Русском доме в Каире, передает корреспондент РИА Новости.

Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро

На выставке под названием "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха" были представлены фотографии исторических событий, сделанные корреспондентами медиагруппы с 1940-х по 2020-е годы.

"Совинформбюро имеет огромное значение для нашей страны. В годы Великой Отечественной войны оно информировало население по радио и в печати о том, как идут бои", - отметил в беседе с агентством главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Египте Денис Бронников.

Помимо стендов с фотографиями посетителям выставки продемонстрировали видео, на котором архивные кадры были оживлены с помощью искусственного интеллекта.

Мероприятие, в частности, посетили египетские студенты, изучающие русский язык, и представители местной интеллигенции, выразившие восхищение фотографиями.

"Эти фотографии и есть история такой великой страны, как Россия", - поделился мнением с РИА Новости египетский художник по имени Махмуд.

Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международной медиагруппы "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.