Выставка к 85-летию Совинформбюро состоялась в Каире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фотовыставка, посвященная 85-летию Совинформбюро, прошла в Русском доме в Каире.
- На выставке были представлены фотографии исторических событий, сделанные корреспондентами медиагруппы с 1940-х по 2020-е годы, а также видео с оживленными с помощью искусственного интеллекта архивными кадрами.
КАИР, 24 июн - РИА Новости, Рустам Имаев. Фотовыставка, посвященная 85-летию Совинформбюро, состоялась в среду в Русском доме в Каире, передает корреспондент РИА Новости.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
На выставке под названием "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха" были представлены фотографии исторических событий, сделанные корреспондентами медиагруппы с 1940-х по 2020-е годы.
"Совинформбюро имеет огромное значение для нашей страны. В годы Великой Отечественной войны оно информировало население по радио и в печати о том, как идут бои", - отметил в беседе с агентством главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Египте Денис Бронников.
Помимо стендов с фотографиями посетителям выставки продемонстрировали видео, на котором архивные кадры были оживлены с помощью искусственного интеллекта.
Мероприятие, в частности, посетили египетские студенты, изучающие русский язык, и представители местной интеллигенции, выразившие восхищение фотографиями.
"Эти фотографии и есть история такой великой страны, как Россия", - поделился мнением с РИА Новости египетский художник по имени Махмуд.
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международной медиагруппы "Россия сегодня" с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". В годы войны в Совинформбюро работало около 80 писателей, журналистов, общественных авторов и собственных корреспондентов. Сводки "От Советского информбюро", звучавшие из всех радиоприемников страны, в самые тяжелые дни войны объединяли людей, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги.