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Израиль не покинет зону безопасности на юге Ливана, заявил министр обороны - РИА Новости, 24.06.2026
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14:59 24.06.2026
Израиль не покинет зону безопасности на юге Ливана, заявил министр обороны

Кац: ЦАХАЛ не покинет зону безопасности на юге Ливана

© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
Израильские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет зону безопасности на юге Ливана, даже если этого потребуют США.
  • Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угроз и останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется.
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет зону безопасности на юге Ливана, даже если США этого потребуют, заявил в среду министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
"Даже если будет американское требование, мы не уйдем из Южного Ливана. 200 тысяч жителей Ливана не вернутся. Нет жителей — нет террористов. Почему? Потому что в прошлом в зонах безопасности, где также проживало гражданское население, были взрывы и теракты против солдат, поэтому мы этого не допустим", - заявил Кац на конференции, его слова приводит гостелерадиокомпания Kan.
В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угроз и останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня. При этом обмен ударами продолжился 20 июня. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир 21 июня охарактеризовал перемирие с ливанским движением "Хезболлах" как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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23 июня, 16:57
 
В миреЛиванИзраильСШАИсраэль КацБиньямин НетаньяхуХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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