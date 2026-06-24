Израиль не покинет зону безопасности на юге Ливана, заявил министр обороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет зону безопасности на юге Ливана, даже если этого потребуют США.
- Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угроз и останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется.
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет зону безопасности на юге Ливана, даже если США этого потребуют, заявил в среду министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
"Даже если будет американское требование, мы не уйдем из Южного Ливана. 200 тысяч жителей Ливана не вернутся. Нет жителей — нет террористов. Почему? Потому что в прошлом в зонах безопасности, где также проживало гражданское население, были взрывы и теракты против солдат, поэтому мы этого не допустим", - заявил Кац на конференции, его слова приводит гостелерадиокомпания Kan.
В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угроз и останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня. При этом обмен ударами продолжился 20 июня. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир 21 июня охарактеризовал перемирие с ливанским движением "Хезболлах" как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.