Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет зону безопасности на юге Ливана, даже если этого потребуют США.

Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угроз и останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется.

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет зону безопасности на юге Ливана, даже если США этого потребуют, заявил в среду министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Даже если будет американское требование, мы не уйдем из Южного Ливана. 200 тысяч жителей Ливана не вернутся. Нет жителей — нет террористов. Почему? Потому что в прошлом в зонах безопасности, где также проживало гражданское население, были взрывы и теракты против солдат, поэтому мы этого не допустим", - заявил Кац на конференции, его слова приводит гостелерадиокомпания Kan.

В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ обладает всей полнотой действий на юге Ливана для предотвращения угроз и останется в зоне безопасности столько, сколько потребуется.