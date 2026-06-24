В Италии за сутки пять человек погибли из-за аномальной жары

Краткий пересказ от РИА ИИ За последние сутки не менее пяти человек стали жертвами последствий аномальной жары в Италии.

Минздрав Италии объявил высший красный уровень погодной опасности в 17 из 27 крупных городов из-за волны африканской жары.

Пик жары в Италии наступит в выходные, температуры перешагнут рубеж в плюс 40 градусов.

РИМ, 24 июн - РИА Новости. Не менее пяти человек стали жертвами последствий аномальной жары в Италии за последние сутки, сообщила газета Не менее пяти человек стали жертвами последствий аномальной жары в Италии за последние сутки, сообщила газета Messaggero

Ранее о погибших от высоких температур не сообщалось.

По данным издания, в провинции Пьяченца на севере страны 61-летний мужчина был найден мертвым на винограднике, где работал с раннего утра. Как отмечает газета, мужчине стало плохо в послеобеденное время, прибывшие медики не смогли его спасти.

Еще один случай произошел в провинции Павия в той же области Ломбардия. Там 56-летний предприниматель скончался после внезапного ухудшения самочувствия во время посещения кладбища. В момент происшествия температура воздуха достигала 37 градусов.

В городе Джулианова на побережье Адриатического моря умер 87-летний турист из области Марке, которому стало плохо во время прогулки по пляжу. В Неаполе прохожие обнаружили тело 57-летнего бездомного индийского происхождения на одной из площадей в центре города. По предварительным данным, причиной смерти также считается эффект высоких температур.

Наконец, пятой жертвой стал 68-летний рабочий в области Венето. Мужчина почувствовал себя плохо во время работ по ремонту системы водоснабжения и был доставлен в больницу Падуи, где позже скончался.