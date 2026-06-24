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В Италии за сутки пять человек погибли из-за аномальной жары - РИА Новости, 24.06.2026
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23:35 24.06.2026
В Италии за сутки пять человек погибли из-за аномальной жары

Messaggero: в Италии из-за аномальной жары за сутки погибли пять человек

CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние сутки не менее пяти человек стали жертвами последствий аномальной жары в Италии.
  • Минздрав Италии объявил высший красный уровень погодной опасности в 17 из 27 крупных городов из-за волны африканской жары.
  • Пик жары в Италии наступит в выходные, температуры перешагнут рубеж в плюс 40 градусов.
РИМ, 24 июн - РИА Новости. Не менее пяти человек стали жертвами последствий аномальной жары в Италии за последние сутки, сообщила газета Messaggero.
Ранее о погибших от высоких температур не сообщалось.
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По данным издания, в провинции Пьяченца на севере страны 61-летний мужчина был найден мертвым на винограднике, где работал с раннего утра. Как отмечает газета, мужчине стало плохо в послеобеденное время, прибывшие медики не смогли его спасти.
Еще один случай произошел в провинции Павия в той же области Ломбардия. Там 56-летний предприниматель скончался после внезапного ухудшения самочувствия во время посещения кладбища. В момент происшествия температура воздуха достигала 37 градусов.
В городе Джулианова на побережье Адриатического моря умер 87-летний турист из области Марке, которому стало плохо во время прогулки по пляжу. В Неаполе прохожие обнаружили тело 57-летнего бездомного индийского происхождения на одной из площадей в центре города. По предварительным данным, причиной смерти также считается эффект высоких температур.
Наконец, пятой жертвой стал 68-летний рабочий в области Венето. Мужчина почувствовал себя плохо во время работ по ремонту системы водоснабжения и был доставлен в больницу Падуи, где позже скончался.
Минздрав Италии объявил на четверг высший красный уровень погодной опасности в 17 из 27 крупных городов из-за волны африканской жары. Этот список включает Рим, Венецию, Турин, Милан и другие центры, в том числе популярные среди туристов. Пик жары в Италии наступит в выходные с температурами, которые перешагнут рубеж в плюс 40 градусов.
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