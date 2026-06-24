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Евродепут: новый пакет помощи НАТО Киеву превращает экономику ЕС в военную - РИА Новости, 24.06.2026
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20:29 24.06.2026
Евродепут: новый пакет помощи НАТО Киеву превращает экономику ЕС в военную

Валле: пакет помощи НАТО Украине на 70 млрд превращает экономику ЕС в военную

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итоговое заявление саммита НАТО в Анкаре может включать обязательство союзников ежегодно выделять на военную помощь Украине около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет.
  • Евродепутат Данило Делла Валле заявил, что выделение такой суммы знаменует трансформацию Европы в военную экономику и подтверждает структурный характер конфликта.
РИМ, 24 июн – РИА Новости. Новый пакет военной помощи НАТО Украине на 70 миллиардов евро знаменует собой трансформацию Европы в военную экономику, в которой дипломатия и социальная справедливость приносятся в жертву на алтаре бесконечного перевооружения, заявил евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле.
Итоговое заявление саммита НАТО в Анкаре может включать обязательство союзников ежегодно выделять на военную помощь Украине около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет, сообщило агентство Ansa со ссылкой на дипломатические источники.
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"Эта цифра знаменует собой глубокий политический перелом и подтверждает трансформацию конфликта. Речь идет уже не о временной чрезвычайной ситуации, которую нужно сдерживать, а о действительно постоянном структурном устройстве. Контраст с нашей повседневной реальностью весьма разителен, учитывая, что, пока планируются многолетние военные инвестиции такого масштаба, социальная ткань Европы продолжает распадаться на нити на фоне непомерно высокой стоимости жизни и все большей перегрузки государственных служб", – заявил Делла Валле.
Собеседники агентства Ansa отмечают, что текст документа все еще находится на стадии согласования и может быть изменен. По данным источников, ряд деталей, включая механизм распределения финансовой нагрузки между странами альянса, остается предметом переговоров.
"Возникает вопрос: действительно ли эта трансформация Европы в военную экономику - единственный жизнеспособный путь, или же мы молча приносим в жертву дипломатию и социальную справедливость на алтаре бесконечного перевооружения", - написал евродепутат.
В июне европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов из государств Североатлантического альянса сообщало, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 70 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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