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Мединский назвал главную функцию истории - РИА Новости, 24.06.2026
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14:11 24.06.2026 (обновлено: 14:15 24.06.2026)
Мединский назвал главную функцию истории

Мединский назвал предупреждение главной функцией истории

© РИА Новости / Алексей Смагин | Перейти в медиабанкПомощник президента Российской Федераци Владимир Мединский на Петербургском международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. 24 июня 2026
Помощник президента Российской Федераци Владимир Мединский на Петербургском международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. 24 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Смагин
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Помощник президента Российской Федераци Владимир Мединский на Петербургском международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге. 24 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Владимир Мединский считает, что главная функция истории — предупреждать о возможных ошибках.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Предупреждение является главной функцией истории, ее надо знать, чтобы извлекать из нее ошибки и не повторять их, считает помощник президента России Владимир Мединский.
"История - это огромная система предупреждения и в этом ее главная функция", - отметил он на полях ПМЮФ.
В ходе сессии "1905: революция и реформы. Уроки истории" развернулась горячая дискуссия об исторической интерпретации событий 1905 года. Мединский отметил, что в России сейчас превалирует два подхода к любой острой революционной или около реформенной теме, которые он, условно назвал "красноармейским" и "белогвардейским". Оба подхода были озвучены участниками дискуссии, по итогам которой помощник президента России сделал вывод о необходимости знания истории, чтобы учиться на опыте предков.
"Нам надо знать историю, чтобы извлекать уроки и не повторять ошибок", - заключил Мединский.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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