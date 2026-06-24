Мединский назвал главную функцию истории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента России Владимир Мединский считает, что главная функция истории — предупреждать о возможных ошибках.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Предупреждение является главной функцией истории, ее надо знать, чтобы извлекать из нее ошибки и не повторять их, считает помощник президента России Владимир Мединский.
"История - это огромная система предупреждения и в этом ее главная функция", - отметил он на полях ПМЮФ.
В ходе сессии "1905: революция и реформы. Уроки истории" развернулась горячая дискуссия об исторической интерпретации событий 1905 года. Мединский отметил, что в России сейчас превалирует два подхода к любой острой революционной или около реформенной теме, которые он, условно назвал "красноармейским" и "белогвардейским". Оба подхода были озвучены участниками дискуссии, по итогам которой помощник президента России сделал вывод о необходимости знания истории, чтобы учиться на опыте предков.
"Нам надо знать историю, чтобы извлекать уроки и не повторять ошибок", - заключил Мединский.
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