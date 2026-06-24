Исправление начинается с попадания в СИЗО, заявил замглавы Минюста

Краткий пересказ от РИА ИИ Вадим Баланин, заместитель министра юстиции России, заявил, что исправление человека начинается с момента попадания в следственный изолятор.

Минюст инициировал ряд нормативных актов, касающихся содержания несовершеннолетних и женщин, вещевого обеспечения, а также занимается пересмотром норм питания в СИЗО.

Особое внимание уделяется трудоустройству осужденных и получению ими новых профессий, расширению сети исправительных центров и участию церкви в ресоциализации освободившихся.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Исправление человека начинается не после осуждения или освобождения, а с момента попадания в следственный изолятор, заявил на ПМЮФ заместитель министра юстиции России Вадим Баланин.

"Становление человека начинается не после его осуждения или освобождения, а фактически с момента, когда человек попадает в следственный изолятор. На исправление человека направлена политика гуманизации условий содержания под стражей", — сказал Баланин.

Он сообщил, что Минюст уже инициировал ряд нормативных актов, касающихся содержания несовершеннолетних и женщин, вещевого обеспечения, а сейчас занимается пересмотром норм питания в СИЗО. Особое внимание замминистра уделил трудоустройству осужденных и получению ими новых профессий, а также практике принудительных работ — по его словам, сеть исправительных центров активно расширяется за счет имущества предпринимателей. Баланин также упомянул участие церкви в ресоциализации освободившихся.

Ведомство, по его заверению, координирует эти усилия с ФСИН и Общественной палатой и готово принимать новые предложения, хотя конкретные сроки и финансовые параметры большинства инициатив озвучены не были.