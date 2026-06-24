США и Иран пока не достигли соглашения, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, заявил Песков.
- Меморандум — это документы другого характера.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Соглашение между США и Ираном не достигнуто, подписан меморандум, но это документ другого уровня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.