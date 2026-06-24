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США и Иран пока не достигли соглашения, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2026
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12:15 24.06.2026 (обновлено: 13:23 24.06.2026)
США и Иран пока не достигли соглашения, заявил Песков

Песков: соглашение между Ираном и США не достигнуто, подписан только меморандум

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, заявил Песков.
  • Меморандум — это документы другого характера.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Соглашение между США и Ираном не достигнуто, подписан меморандум, но это документ другого уровня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Соглашение между США и Ираном пока не достигнуто. Между США и Ираном подписан меморандум о взаимопонимании. Это документы разного характера", - сказал он журналистам.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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