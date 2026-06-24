США и Иран пока не достигли соглашения, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ Соглашение между США и Ираном пока не достигнуто, заявил Песков.

Меморандум — это документы другого характера.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Соглашение между США и Ираном не достигнуто, подписан меморандум, но это документ другого уровня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Соглашение между США Ираном пока не достигнуто. Между США и Ираном подписан меморандум о взаимопонимании. Это документы разного характера", - сказал он журналистам.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.