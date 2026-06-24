МАГАТЭ намерено приступить к инспекциям в Иране, "не теряя времени"

Краткий пересказ от РИА ИИ МАГАТЭ намерено приступить к инспектированию атомных объектов в Иране, не теряя времени.

Приоритет будет отдан уточнению мест с высокообогащенным ураном, и Иран должен сообщить МАГАТЭ их местонахождение.

МАГАТЭ будет проводить проверки самостоятельно, без привлечения третьих стран.

ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. МАГАТЭ намерено приступить к инспектированию атомных объектов в Иране, "не теряя времени", и будет делать это своими силами, сказал в интервью японскому телеканалу NHK генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

В связи с декларируемым США согласием Ирана на допуск инспекторов МАГАТЭ Гросси заявил, что "инспекции будут проводиться".

"В этом соглашении есть ограничение в 60 дней, поэтому надо действовать, не теряя времени даром", - сказал Гросси.

В интервью телеканалу он также отметил, что приоритет будет отдан уточнению мест с высокообогащенным ураном.

"В целом мы представляем себе эти места, но необходимо, чтобы Иран сообщил нам его местонахождение. Из-за того, что часть хранилищ была разрушена при атаках, необходимо рассмотреть, как проводить проверки", - сказал генеральный директор МАГАТЭ.

Он сказал также, что намерен в ближайшее время согласовать с иранской стороной порядок проведения и даты инспекций.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ не будет привлекать третьи страны для проведения инспекций.

"МАГАТЭ – это независимая организация и будет проводить проверки самостоятельно. Будут ли Иран приглашать обозревателей из США или других стран – это другой вопрос. Мы не предполагаем получить помощь или (быть под – ред.) контролем других", - отметил Гросси.