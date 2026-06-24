МАГАТЭ намерено приступить к инспекциям в Иране, "не теряя времени"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МАГАТЭ намерено приступить к инспектированию атомных объектов в Иране, не теряя времени.
- Приоритет будет отдан уточнению мест с высокообогащенным ураном, и Иран должен сообщить МАГАТЭ их местонахождение.
- МАГАТЭ будет проводить проверки самостоятельно, без привлечения третьих стран.
ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. МАГАТЭ намерено приступить к инспектированию атомных объектов в Иране, "не теряя времени", и будет делать это своими силами, сказал в интервью японскому телеканалу NHK генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
"В этом соглашении есть ограничение в 60 дней, поэтому надо действовать, не теряя времени даром", - сказал Гросси.
В интервью телеканалу он также отметил, что приоритет будет отдан уточнению мест с высокообогащенным ураном.
"В целом мы представляем себе эти места, но необходимо, чтобы Иран сообщил нам его местонахождение. Из-за того, что часть хранилищ была разрушена при атаках, необходимо рассмотреть, как проводить проверки", - сказал генеральный директор МАГАТЭ.
Он сказал также, что намерен в ближайшее время согласовать с иранской стороной порядок проведения и даты инспекций.
Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ не будет привлекать третьи страны для проведения инспекций.
"МАГАТЭ – это независимая организация и будет проводить проверки самостоятельно. Будут ли Иран приглашать обозревателей из США или других стран – это другой вопрос. Мы не предполагаем получить помощь или (быть под – ред.) контролем других", - отметил Гросси.
МАГАТЭ не может проводить инспекторские проверки в Иране с лета 2025 года после атак США на иранские ядерные объекты.