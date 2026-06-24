"У Запада еще есть шанс". Почему немецкий байкер переехал в Россию

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Западная Европа, Сенегал, ЮАР и Египет — 53-летний Свен Западная Европа, Сенегал, ЮАР и Египет — 53-летний Свен Свенсон из Гамбурга пожил во многих странах, однако еще в начале нулевых выбрал Россию. Со временем выучил язык, нашел работу, обзавелся семьей и даже принял православие. Теперь активно помогает жителям новых территорий и пытается противостоять агрессивной западной пропаганде. О том, почему он это делает, — в материале РИА Новости.

Чужой среди своих

Кроме обучения детей и взрослых основам немецкого и английского, каждый день Свен тратит по несколько часов на запись и обработку видеороликов о текущей политической ситуации в мире и России. Так он пытается достучаться до европейской аудитории и пролить свет на то, что на самом деле происходит в стране.

"Если, например, из ста жителей Германии хотя бы один задумается над моими словами, то уже мои усилия не зря, — отмечает Свен перед записью очередного видео. — Я учитель не только по основному месту работы в школе иностранных языков, но и потому, что открываю глаза иностранцам на российскую реальность".

© Фото из личного архива Свена Свенсона Свен на параде Победы 9 Мая 2025-го на Красной площади © Фото из личного архива Свена Свенсона Свен на параде Победы 9 Мая 2025-го на Красной площади

С оголтелой западной пропагандой уроженец Гамбурга столкнулся еще в 90-е. По его словам, в медиа и массовой культуре русских, как правило, изображали бандитами и негодяями. Многие охотно впитывали этот контент, верили всему, что говорят и показывают. Свен же старался искать альтернативные источники информации.

"После школы переехал во Франкфурт-на-Майне, поступил в университет, — продолжает он. — При этом с самого детства было ощущение, что в родной стране я словно чужой. Однажды собрал сумки, поехал в аэропорт и купил билет буквально на первый же рейс. Самолет летел в Сенегал. Прожив там год, перебрался в ЮАР — помогал другу с бизнесом".

Поворот на Восток

Затем в Египет, где до этого не раз бывал в качестве туриста. Работал в отеле, познакомился с отдыхающими из России. Это и стало переломным моментом.

"Таких душевных людей раньше нигде не встречал, — объясняет немец. — Для меня это было как найти ларец с сокровищами. Там же встретился с будущей первой супругой и спустя несколько лет переехал в Москву. Сразу влюбился и в город, и в страну. Даже принял православие, хотя был протестантом".

Стал преподавать иностранные языки, вел развлекательные программы на радио, подрабатывал диджеем в ночных клубах. Музыкой интересовался с подросткового возраста. И мотоциклами. В итоге подружился с байкерами клуба "Ночные волки". Тогда как раз заканчивался украинский Майдан, в Донбассе постепенно разгоралась война.

© Фото из личного архива Свена Свенсона Гуманитарная помощь бойцам в зону СВО © Фото из личного архива Свена Свенсона Гуманитарная помощь бойцам в зону СВО

"Мы собирали и отправляли туда гуманитарную помощь, — вспоминает Свен. — В Германии же эти события подавались крайне однобоко. Например, один из каналов показал происходящее и на Майдане, и в Доме профсоюзов в Одессе, заявив, что все это очень плохо. Но такой нарратив быстренько из эфира убрали, все медиа дружно набросились на Россию и "донецких сепаратистов". Я решил этому противодействовать через соцсети".

"Вернулся другим человеком"

Донбасс он посетил в конце мая 2022-го: "Гуманитарную помощь отправили на машинах, а сами поехали на мотоциклах".

Из Донецка группа байкеров направилась в Мариуполь, где еще недавно гремели ожесточенные уличные бои. Волонтеров сопровождал представитель администрации ДНР — молодой парень, лично участвовавший, как и большинство местных, в боевых действиях.

"Я пообщался со многими мирными жителями и бойцами, увидел все собственными глазами, — говорит немец. — В конце 90-х после бомбардировок Белграда я был там с гуманитарной миссией, но в Мариуполе все оказалось гораздо жестче. Из той поездки я вернулся совершенно другим человеком".

Он до сих вспоминает встречу с одним из горожан. "Если есть возможность, я всегда спрашиваю, что бы собеседник хотел передать европейцам, и записываю на камеру, — объясняет блогер. — Тот с минуту молчал, потом ответил: "Знаешь, ничего. Ведь мне их просто жалко". Говорю: ну как же так? Как можно жалеть тех, кто финансирует противника? — Он: "Конечно, ты прав. Но смотри: вокруг все разрушено, мы живем в подвалах, нет электричества и воды, однако это все восстановимо. А вот у тех людей в головах такой хаос, который искоренить гораздо сложнее".

© Фото из личного архива Свена Свенсона Свен во время празднования Дня Победы в Москве © Фото из личного архива Свена Свенсона Свен во время празднования Дня Победы в Москве

Тесная связь

По словам Свена, в Европе, несмотря на агрессивную антироссийскую пропаганду, есть сомневающиеся.

"Именно поэтому живущие в России западные блогеры продолжают показывать, как здесь все устроено на самом деле, — подчеркивает немец. — При этом на Западе меня называют проплаченным и обвиняют в том, что деньги получаю чуть ли не лично от Путина. Смешно. Ведь даже гражданство мне дали лишь три года назад — после того, как я прожил в стране ровно 20 лет".

Свен вместе с другой активисткой из Германии Лианой Килинич также записывает программы для интернет-радио, рассчитанного на западную аудиторию.

© Фото из личного архива Свена Свенсона Свен получил российское гражданство © Фото из личного архива Свена Свенсона Свен получил российское гражданство

"Еще я хочу снять исторический сериал про тесную связь между русскими и немцами, — делится планами Свенсон. — Называется "По стопам немцев в России". Планирую посетить множество городов и регионов, где в разное время жили переселенцы из Германии: Урал, Сибирь, Поволжье. Для начала сделаем пилотную серию, а потом постараемся привлечь инвесторов".