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Инфантино ответил на критику по поводу перерывов на водопой на ЧМ - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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01:56 24.06.2026
Инфантино ответил на критику по поводу перерывов на водопой на ЧМ

Инфантино заявил, что перерывы на водопой не приносят дополнительного дохода

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДжанни Инфантино
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что перерывы на питье воды на чемпионате мира не приносят организации дополнительного дохода.
  • Перерывы предусмотрены в каждом матче для обеспечения равных условий для всех команд, независимо от погодных условий.
  • Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что перерывы на питье воды на чемпионате мира не приносят организации дополнительного дохода.
На чемпионате мира по футболу, который проходит в Канаде, Мексике и США, действует правило, согласно которому футболисты имеют обязательный трехминутный перерыв в каждом тайме матча. ФИФА неоднократно критиковали за это решение, организацию обвиняли в жажде наживы, так как в паузах вещатели получают возможность показывать рекламные ролики.
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"Для ФИФА нет дополнительного дохода, поскольку все коммерческие соглашения были подписаны заблаговременно. Поэтому для нас это не финансовый вопрос. Для нас это чисто спортивный вопрос", - приводятся слова Инфантино на сайте организации.
"Для нас важнее обеспечить равные условия для всех. Было бы очень сложно смириться с тем, что у одного тренера есть возможность повлиять на ход матча, внеся коррективы, просто потому, что в этот день очень жарко, в то время как в другом матче, где температура немного ниже, у тренера такой возможности бы не было. Именно поэтому эти перерывы предусмотрены в каждом матче", - добавил президент ФИФА.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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