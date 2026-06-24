Инфантино ответил на критику по поводу перерывов на водопой на ЧМ

На чемпионате мира по футболу, который проходит в Канаде, Мексике и США, действует правило, согласно которому футболисты имеют обязательный трехминутный перерыв в каждом тайме матча. ФИФА неоднократно критиковали за это решение, организацию обвиняли в жажде наживы, так как в паузах вещатели получают возможность показывать рекламные ролики.

"Для ФИФА нет дополнительного дохода, поскольку все коммерческие соглашения были подписаны заблаговременно. Поэтому для нас это не финансовый вопрос. Для нас это чисто спортивный вопрос", - приводятся слова Инфантино на сайте организации.

"Для нас важнее обеспечить равные условия для всех. Было бы очень сложно смириться с тем, что у одного тренера есть возможность повлиять на ход матча, внеся коррективы, просто потому, что в этот день очень жарко, в то время как в другом матче, где температура немного ниже, у тренера такой возможности бы не было. Именно поэтому эти перерывы предусмотрены в каждом матче", - добавил президент ФИФА.