В Индонезии рассказали о новых возможностях для российских производителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией создаст новые возможности для российских производителей на индонезийском рынке.

Нулевые тарифы будут действовать для ряда отраслей, включая продукты питания, химическую и фармацевтическую промышленность, металлургию и автомобилестроение.

Индонезия может стать для стран Евразии «входными воротами» на рынок АСЕАН.

ДЖАКАРТА, 24 июн - РИА Новости. Российские производители получат новые возможности для работы на индонезийском рынке после вступления в силу соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

По его словам, соглашение создаст дополнительные стимулы как для индонезийских компаний, работающих на российском рынке, так и для российских инвесторов и производителей, заинтересованных в выходе на рынок крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии

"После подписания соглашения появятся послабления, стимулы и меры поддержки, которые смогут распространяться на продукцию, ввозимую инвесторами из Индонезии в Россию, а также российскими инвесторами в Индонезию", - отметил Картасасмита.

По словам министра, наибольший эффект от соглашения получат отрасли, для которых сразу после его вступления в силу будут действовать нулевые тарифы.

Среди них - продукты питания и переработанная пищевая продукция, химическая и фармацевтическая промышленность, пластмассы, каучук, текстиль, обувь, мебель, металлургия и автомобилестроение. Кроме того, выгоду получат производители электроники, машин и оборудования, транспортных средств, комплектующих и другой промышленной продукции.

Министр подчеркнул, что Индонезия может стать для стран Евразии своеобразными воротами на рынок АСЕАН, объединяющий более 670 миллионов человек.

"Индонезия предлагает привлекательную экономическую силу и является своего рода "старшим братом" в регионе АСЕАН. Поэтому страны Евразии могут использовать Индонезию как входные ворота в АСЕАН", - заявил он.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией завершились в 2025 году, а в мае 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения.