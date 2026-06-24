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В Индонезии оценили преимущества соглашения с ЕАЭС о торговле - РИА Новости, 24.06.2026
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03:49 24.06.2026
В Индонезии оценили преимущества соглашения с ЕАЭС о торговле

Картасасмита: соглашение Индонезии с ЕАЭС изменит правила игры на рынке

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита заявил, что соглашение о свободной торговле между Индонезией и ЕАЭС изменит правила игры для рынков Индонезии и России.
  • Соглашение способно укрепить и углубить сотрудничество между Индонезией и Россией, а также открыть новые возможности для индонезийского экспорта на рынки Евразии.
ДЖАКАРТА, 24 июн - РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) станет фактором, который полностью изменит правила игры для рынков Индонезии и России, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.
"Это полностью поменяет правила игры и для Индонезии, и для России. Я имею в виду сотрудничество через подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Конечно, я уверен, что благодаря подписанию этого соглашения мы сможем быстрее укрепить и углубить сотрудничество между Индонезией и Россией", - заявил министр.
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По его словам, соглашение способно придать дополнительный импульс торгово-экономическим связям между странами и открыть новые возможности для индонезийского экспорта на рынки Евразии.
В мае 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.
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