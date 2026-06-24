Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) . Архивное фото

Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

В Индонезии оценили преимущества соглашения с ЕАЭС о торговле

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита заявил, что соглашение о свободной торговле между Индонезией и ЕАЭС изменит правила игры для рынков Индонезии и России.

Соглашение способно укрепить и углубить сотрудничество между Индонезией и Россией, а также открыть новые возможности для индонезийского экспорта на рынки Евразии.

ДЖАКАРТА, 24 июн - РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) станет фактором, который полностью изменит правила игры для рынков Индонезии и России, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

"Это полностью поменяет правила игры и для Индонезии , и для России . Я имею в виду сотрудничество через подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Конечно, я уверен, что благодаря подписанию этого соглашения мы сможем быстрее укрепить и углубить сотрудничество между Индонезией и Россией", - заявил министр.

По его словам, соглашение способно придать дополнительный импульс торгово-экономическим связям между странами и открыть новые возможности для индонезийского экспорта на рынки Евразии.

В мае 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.