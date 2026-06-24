Индия демонстрирует высочайшие темпы развития, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Индия демонстрирует высочайшие темпы развития и за последние 25 лет добилась значительных успехов в социальном и экономическом развитии.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Индия демонстрирует высочайшие темпы развития, она является одной из крупнейших стран мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков в среду принял участие в XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Это (Индия - ред.) одна из крупнейших стран мира, страна, которая сейчас демонстрирует высочайшие темпы развития, страна, которая проделала за последние 25 лет гигантское расстояние в плане социального и экономического развития", - сказал Песков.