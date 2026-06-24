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Индия демонстрирует высочайшие темпы развития, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2026
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10:43 24.06.2026
Индия демонстрирует высочайшие темпы развития, заявил Песков

Песков: Индия демонстрирует высокие темпы социального и экономического развития

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаги России и Индии
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Индия демонстрирует высочайшие темпы развития и за последние 25 лет добилась значительных успехов в социальном и экономическом развитии.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Индия демонстрирует высочайшие темпы развития, она является одной из крупнейших стран мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков в среду принял участие в XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Это (Индия - ред.) одна из крупнейших стран мира, страна, которая сейчас демонстрирует высочайшие темпы развития, страна, которая проделала за последние 25 лет гигантское расстояние в плане социального и экономического развития", - сказал Песков.
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