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ИИ не может быть субъектом преступления, заявил замглавы Минюста - РИА Новости, 24.06.2026
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23:02 24.06.2026
ИИ не может быть субъектом преступления, заявил замглавы Минюста

Федоров: искусственный интеллект не может быть субъектом преступления

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра юстиции Федоров заявил, что искусственный интеллект не может быть субъектом преступления, так как не обладает сознанием и волей.
  • Для установления ответственности за вред, причиненный при использовании искусственного интеллекта, необходимо четкое распределение обязанностей между разработчиками, операторами и пользователями.
  • В России ведется работа над проектом закона об искусственном интеллекте, и предлагается закрепить в качестве квалифицирующего признака совершение преступлений с использованием технологий преобразования голоса и формирования образа человека.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект не может быть субъектом преступления, поскольку, несмотря на автономность, не обладает сознанием и волей, заявил на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров.
"Очевидно, что искусственный интеллект сам по себе не может быть субъектом преступления, поскольку несмотря на автономность, он не обладает сознанием, волей и правосубъектностью. В то же время к его применению причастны разработчики моделей искусственного интеллекта, обладатели исключительных прав на соответствующее программное обеспечение, операторы систем, владельцы сервисов и конечные пользователи", - сказал он в ходе сессии "От виртуального к реальному 2.0: законодательные инициативы в сфере противодействия правонарушениям с использованием ИКТ".
Он уточнил, что для установления ответственного за вред, причиненный в результате использования искусственного интеллекта, необходимо четкое распределение обязанностей между всеми перечисленными лицами, и определенная практика в этой сфере уже формируется. Замминистра юстиции напомнил, что в России ведется работа над проектом закона об искусственном интеллекте.
"На наш взгляд, в текущей ситуации необходимо закрепление в качестве квалифицирующего признака отдельных составов преступлений их совершение с использованием технологий преобразования голоса и формирования образа человека", - сообщил Федоров.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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