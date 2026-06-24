Ховалыг подал документы для участия в выборах главы Тувы

Краткий пересказ от РИА ИИ Владислав Ховалыг подал документы в республиканский избирком для участия в выборах главы республики Тыва.

Ховалыг выразил благодарность соратникам по партии «Единая Россия» за доверие и подчеркнул свою готовность продолжать работу по развитию региона.

КРАСНОЯРСК, 24 июн – РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что подал документы в республиканский избирком для участия в выборах руководителя республики.

"Подал документы в избирательную комиссию РТ для участия в выборах главы республики Тыва", - написал Ховалыг в мессенджере "Макс"

Он поблагодарил соратников по партии " Единая Россия " за доверие.

"Поддержка президента (Владимира Путина - ред.) и решение однопартийцев - это прежде всего обязательство работать дальше с полной отдачей. За последние годы вместе сделали немало... При этом мы видим все оставшиеся проблемы и слабые места, которые требуют оперативных решений. Наша задача - закрепить то, что уже сделано, и наращивать темпы развития региона", - отметил глава.

Ховалыг подчеркнул, что настроен на открытый диалог и совместную работу с каждым жителем республики.