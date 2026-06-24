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Ховалыг подал документы для участия в выборах главы Тувы - РИА Новости, 24.06.2026
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06:33 24.06.2026 (обновлено: 07:06 24.06.2026)
Ховалыг подал документы для участия в выборах главы Тувы

Глава Тувы Ховалыг подал документы для участия в выборах руководителя республики

CC BY 4.0 / Press Service of the Mayor of Kyzyl / Government of the Russian Federation / Портрет главы города Кызыл Владислава Ховалыга / Cropped imageВладислав Ховалыг
Владислав Ховалыг - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
CC BY 4.0 / Press Service of the Mayor of Kyzyl / Government of the Russian Federation / Портрет главы города Кызыл Владислава Ховалыга / Cropped image
Владислав Ховалыг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владислав Ховалыг подал документы в республиканский избирком для участия в выборах главы республики Тыва.
  • Ховалыг выразил благодарность соратникам по партии «Единая Россия» за доверие и подчеркнул свою готовность продолжать работу по развитию региона.
КРАСНОЯРСК, 24 июн – РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что подал документы в республиканский избирком для участия в выборах руководителя республики.
"Подал документы в избирательную комиссию РТ для участия в выборах главы республики Тыва", - написал Ховалыг в мессенджере "Макс".
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Он поблагодарил соратников по партии "Единая Россия" за доверие.
"Поддержка президента (Владимира Путина - ред.) и решение однопартийцев - это прежде всего обязательство работать дальше с полной отдачей. За последние годы вместе сделали немало... При этом мы видим все оставшиеся проблемы и слабые места, которые требуют оперативных решений. Наша задача - закрепить то, что уже сделано, и наращивать темпы развития региона", - отметил глава.
Ховалыг подчеркнул, что настроен на открытый диалог и совместную работу с каждым жителем республики.
Ховалыг в мае на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заручился его поддержкой на предстоящих выборах. Он был избран главой Тувы в сентябре 2021 года на пятилетний срок.
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