В Госдуме предложили ввести федеральный реестр потерянных домашних животных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных.
- Его предлагается интегрировать в портал "Госуслуги", региональные цифровые сервисы, приюты, ветеринарные организации и органы местного самоуправления.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных.
Соответствующее обращение на имя главы Минприроды РФ Александра Козлова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая изложенное, прошу вас… рассмотреть возможность создания федерального реестра потерянных и найденных домашних животных, предусматривающего размещение сведений о пропавших и найденных питомцах, поиск по фотографии, описанию, месту, чипу, клейму или иному идентификатору", - говорится в обращении.
Депутаты уточнили, что реестр можно интегрировать в портал "Госуслуги", региональные цифровые сервисы, приюты, ветеринарные организации и органы местного самоуправления.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит сократить время поиска питомцев, повысить вероятность их возврата владельцам в первые дни после пропажи, снизить нагрузку на приюты и волонтеров, уменьшить число животных, переходящих в категорию безнадзорных, а также создать единый понятный алгоритм действий для граждан, органов местного самоуправления, ветеринарных организаций и приютов.