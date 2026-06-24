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В Госдуме предложили ввести федеральный реестр потерянных домашних животных - РИА Новости, 24.06.2026
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15:06 24.06.2026
В Госдуме предложили ввести федеральный реестр потерянных домашних животных

В Госдуме предложили ввести реестр пропавших и найденных домашних животных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных.
  • Его предлагается интегрировать в портал "Госуслуги", региональные цифровые сервисы, приюты, ветеринарные организации и органы местного самоуправления.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных.
Соответствующее обращение на имя главы Минприроды РФ Александра Козлова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая изложенное, прошу вас… рассмотреть возможность создания федерального реестра потерянных и найденных домашних животных, предусматривающего размещение сведений о пропавших и найденных питомцах, поиск по фотографии, описанию, месту, чипу, клейму или иному идентификатору", - говорится в обращении.
Депутаты уточнили, что реестр можно интегрировать в портал "Госуслуги", региональные цифровые сервисы, приюты, ветеринарные организации и органы местного самоуправления.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит сократить время поиска питомцев, повысить вероятность их возврата владельцам в первые дни после пропажи, снизить нагрузку на приюты и волонтеров, уменьшить число животных, переходящих в категорию безнадзорных, а также создать единый понятный алгоритм действий для граждан, органов местного самоуправления, ветеринарных организаций и приютов.
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