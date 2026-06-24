В Госдуме предложили ввести федеральный реестр потерянных домашних животных

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных.

Его предлагается интегрировать в портал "Госуслуги", региональные цифровые сервисы, приюты, ветеринарные организации и органы местного самоуправления.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных.

Соответствующее обращение на имя главы Минприроды РФ Александра Козлова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Учитывая изложенное, прошу вас… рассмотреть возможность создания федерального реестра потерянных и найденных домашних животных, предусматривающего размещение сведений о пропавших и найденных питомцах, поиск по фотографии, описанию, месту, чипу, клейму или иному идентификатору", - говорится в обращении.

Депутаты уточнили, что реестр можно интегрировать в портал "Госуслуги", региональные цифровые сервисы, приюты, ветеринарные организации и органы местного самоуправления.