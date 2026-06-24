В Госдуме предложили продумать кредит для бизнеса, пострадавшего от БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили дополнить правила предоставления субсидий беспроцентным кредитом для бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА и обстрелов.

Механизм компенсации процентной ставки до 0% годовых предлагается распространить на юрлиц и ИП, пострадавшим в результате атак БПЛА, обстрелов, терактов и других подтвержденных событий.

Авторы инициативы считают, что ее реализация обеспечит более равные условия поддержки предпринимателей во всех регионах и ускорит восстановление пострадавших предприятий.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили дополнить действующие правила предоставления субсидий для всех регионов беспроцентным кредитом для бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА и обстрелов.

Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность дополнения действующих правил предоставления субсидий для всех регионов механизмом компенсации процентной ставки до 0% годовых для конечного заемщика по восстановительным займам и кредитам, предоставляемым пострадавшим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям", - сказано в обращении.

Депутаты уточнили, что механизм целесообразно распространить на юрлиц и ИП, которым причинен ущерб в результате атак БПЛА, обстрелов, терактов, мероприятий по пресечению теракта, проведения контртеррористической операции либо других событий, подтвержденных в установленном порядке.

Они отметили, что основанием для предоставления такого займа или кредита может быть признание предпринимателя пострадавшим на основании акта обследования поврежденного имущества, заключения комиссии, документов правоохранительных органов, местного самоуправления или исполнительных органов региона.