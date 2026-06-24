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В Госдуме предложили продумать кредит для бизнеса, пострадавшего от БПЛА - РИА Новости, 24.06.2026
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06:56 24.06.2026
В Госдуме предложили продумать кредит для бизнеса, пострадавшего от БПЛА

"Новые люди" предложили выдавать беспроцентный кредит для пострадавших от БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили дополнить правила предоставления субсидий беспроцентным кредитом для бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА и обстрелов.
  • Механизм компенсации процентной ставки до 0% годовых предлагается распространить на юрлиц и ИП, пострадавшим в результате атак БПЛА, обстрелов, терактов и других подтвержденных событий.
  • Авторы инициативы считают, что ее реализация обеспечит более равные условия поддержки предпринимателей во всех регионах и ускорит восстановление пострадавших предприятий.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили дополнить действующие правила предоставления субсидий для всех регионов беспроцентным кредитом для бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА и обстрелов.
Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность дополнения действующих правил предоставления субсидий для всех регионов механизмом компенсации процентной ставки до 0% годовых для конечного заемщика по восстановительным займам и кредитам, предоставляемым пострадавшим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям", - сказано в обращении.
Депутаты уточнили, что механизм целесообразно распространить на юрлиц и ИП, которым причинен ущерб в результате атак БПЛА, обстрелов, терактов, мероприятий по пресечению теракта, проведения контртеррористической операции либо других событий, подтвержденных в установленном порядке.
Они отметили, что основанием для предоставления такого займа или кредита может быть признание предпринимателя пострадавшим на основании акта обследования поврежденного имущества, заключения комиссии, документов правоохранительных органов, местного самоуправления или исполнительных органов региона.
По мнению авторов, реализация инициативы обеспечит более равные условия поддержки предпринимателей во всех регионах, ускорит восстановление пострадавших предприятий, снизит риск увольнений и закрытия бизнеса, сохранит налоговые поступления и экономическую активность, а также дополнит действующие компенсационные выплаты инструментом возвратного и контролируемого восстановительного финансирования.
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