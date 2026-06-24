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Госдума приняла закон об безопасности в сфере компьютерной информации и ИКТ - РИА Новости, 24.06.2026
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14:09 24.06.2026
Госдума приняла закон об безопасности в сфере компьютерной информации и ИКТ

Госдума приняла закон об обеспечении безопасности в сфере ИКТ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон об обеспечении безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий во втором и третьем, окончательном чтении.
  • Закон расширяет перечень основных направлений профилактики правонарушений и позволит сократить ущерб от преступлений с использованием ИКТ.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об обеспечении безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий.
Согласно принятому закону, расширяется перечень основных направлений профилактики правонарушений, закрепленных в федеральном законе, новым основанием - "обеспечение безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий".
В сопроводительных документах уточняется, что реализация закона позволит сократить ущерб от преступлений с использованием ИКТ, что даст ощутимый экономический эффект как для граждан, так и для государства в целом.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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