Госдума приняла закон об безопасности в сфере компьютерной информации и ИКТ

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об обеспечении безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий.

В сопроводительных документах уточняется, что реализация закона позволит сократить ущерб от преступлений с использованием ИКТ, что даст ощутимый экономический эффект как для граждан, так и для государства в целом.