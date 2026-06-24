Рейтинг@Mail.ru
В России появился ГОСТ на глэмпинги - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:26 24.06.2026
В России появился ГОСТ на глэмпинги

Роскачество разработало ГОСТ на глэмпинги

© iStock.com / BONDARTГлэмпинг
Глэмпинг - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© iStock.com / BONDART
Глэмпинг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскачество разработало ГОСТ на глэмпинги, который обеспечит россиянам гарантированный уровень безопасности и качества отдыха.
  • ГОСТ Р 72311-2025 устанавливает четкие требования к размещению и расположению глэмпингов, территории, жилым модулям, сетям инженерно-технического обеспечения, информационному обеспечению, перечню оказываемых услуг и персоналу.
  • Глэмпинги могут располагаться на природной территории и иметь специализацию, например, для семейного отдыха или отдыха с детьми.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Роскачество разработало ГОСТ на глэмпинги, который обеспечит россиянам гарантированный уровень безопасности и качества отдыха, заявили РИА Новости в организации.
России начал действовать национальный стандарт на глэмпинги, разработанный Роскачеством. ГОСТ Р 72311-2025 "Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования" впервые дает определение глэмпинга, что задает единые ориентиры для бизнеса и обеспечивает туристам гарантированный уровень безопасности и качества отдыха", - сообщили в Роскачестве.
Уборка в подъезде - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
В России введут ГОСТ на уборку в помещениях
19 июня, 00:55
Там уточнили, что ГОСТ устанавливает четкие требования к размещению и расположению глэмпингов, территории, жилым модулям, сетям инженерно-технического обеспечения, информационному обеспечению, перечню оказываемых услуг и персоналу.
"При создании таких средств размещения должны быть обеспечены меры по охране окружающей среды, сохранению флоры и фауны, а также объектов культурного и исторического наследия", - подчеркнули в организации.
В Роскачестве добавили, что глэмпинги могут располагаться на природной территории, в частности, вблизи водоемов, в лесу или в горах и иметь специализацию, например, для семейного, молодежного или отдыха с детьми.
По словам разработчиков стандарта, вступление его в силу будет способствовать развитию сегмента глэмпингов, выделяя их в отдельную категорию и закрепляя его особенности.
Кемпинг - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В Роскачестве рассказали о требованиях к кемпингам
8 мая, 08:41
 
ТуризмОбществоРоссияРоскачествоТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала