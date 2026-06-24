В России появился ГОСТ на глэмпинги

Краткий пересказ от РИА ИИ Роскачество разработало ГОСТ на глэмпинги, который обеспечит россиянам гарантированный уровень безопасности и качества отдыха.

ГОСТ Р 72311-2025 устанавливает четкие требования к размещению и расположению глэмпингов, территории, жилым модулям, сетям инженерно-технического обеспечения, информационному обеспечению, перечню оказываемых услуг и персоналу.

Глэмпинги могут располагаться на природной территории и иметь специализацию, например, для семейного отдыха или отдыха с детьми.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Роскачество разработало ГОСТ на глэмпинги, который обеспечит россиянам гарантированный уровень безопасности и качества отдыха, заявили РИА Новости в организации.

"В России начал действовать национальный стандарт на глэмпинги, разработанный Роскачеством. ГОСТ Р 72311-2025 "Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования" впервые дает определение глэмпинга, что задает единые ориентиры для бизнеса и обеспечивает туристам гарантированный уровень безопасности и качества отдыха", - сообщили в Роскачестве.

Там уточнили, что ГОСТ устанавливает четкие требования к размещению и расположению глэмпингов, территории, жилым модулям, сетям инженерно-технического обеспечения, информационному обеспечению, перечню оказываемых услуг и персоналу.

"При создании таких средств размещения должны быть обеспечены меры по охране окружающей среды, сохранению флоры и фауны, а также объектов культурного и исторического наследия", - подчеркнули в организации.

Роскачестве добавили, что глэмпинги могут располагаться на природной территории, в частности, вблизи водоемов, в лесу или в горах и иметь специализацию, например, для семейного, молодежного или отдыха с детьми.