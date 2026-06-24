Поезда Deutsche Bahn остановились по всей Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Германии из-за масштабного сбоя в системе цифровой радиосвязи GSM-R остановилось движение поездов компании Deutsche Bahn.
- Технические специалисты компании работают над восстановлением движения поездов.
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn столкнулась с массовой остановкой движения своих поездов по всей Германии из-за масштабного сбоя в системе цифровой радиосвязи, говорится в заявлении компании.
"В связи с общенациональным сбоем в работе цифровой системы железнодорожной радиосвязи GSM-R все поезда в настоящее время остановлены на станциях", - говорится в материале.
Компания уточнила, что на данный момент ее технические специалисты уже работают над восстановлением движения поездов. При этом, по данным компании, остановка коснулась как поездов дальнего следования, так и составов региональных линий.
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