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Поезда Deutsche Bahn остановились по всей Германии - РИА Новости, 24.06.2026
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00:40 24.06.2026 (обновлено: 00:43 24.06.2026)
Поезда Deutsche Bahn остановились по всей Германии

Поезда Deutsche Bahn остановились по всей Германии из-за сбоя радиосвязи

© РИА Новости / Татьяна Фирсова | Перейти в медиабанкПассажиры на Центральном железнодорожном вокзале Берлина
Пассажиры на Центральном железнодорожном вокзале Берлина - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
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Пассажиры на Центральном железнодорожном вокзале Берлина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Германии из-за масштабного сбоя в системе цифровой радиосвязи GSM-R остановилось движение поездов компании Deutsche Bahn.
  • Технические специалисты компании работают над восстановлением движения поездов.
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn столкнулась с массовой остановкой движения своих поездов по всей Германии из-за масштабного сбоя в системе цифровой радиосвязи, говорится в заявлении компании.
"В связи с общенациональным сбоем в работе цифровой системы железнодорожной радиосвязи GSM-R все поезда в настоящее время остановлены на станциях", - говорится в материале.
Компания уточнила, что на данный момент ее технические специалисты уже работают над восстановлением движения поездов. При этом, по данным компании, остановка коснулась как поездов дальнего следования, так и составов региональных линий.
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