Поезда Deutsche Bahn остановились по всей Германии

"В связи с общенациональным сбоем в работе цифровой системы железнодорожной радиосвязи GSM-R все поезда в настоящее время остановлены на станциях", - говорится в материале.

Компания уточнила, что на данный момент ее технические специалисты уже работают над восстановлением движения поездов. При этом, по данным компании, остановка коснулась как поездов дальнего следования, так и составов региональных линий.