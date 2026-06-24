Минобороны Германии намерено отказаться от проекта фрегатов F126, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен отказаться от проекта по строительству фрегатов типа F126.

Депутаты от правящей коалиции бундестага оказывали давление на Писториуса, чтобы он изменил решение в пользу фрегатов Meko-200 компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), и он намерен остановить свой выбор на этом варианте.

Бюджетный комитет бундестага согласовал выделение 240 миллионов евро для закупки четырех фрегатов Meko в качестве промежуточного решения.

БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен отказаться от проекта по строительству новейших фрегатов типа F126 для военно-морских сил Германии, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники.

Писториус планирует выйти из крупнейшего в истории ВМФ проекта по созданию вооружений… Глава министерства обороны намеревается прекратить реализацию проекта по строительству фрегатов типа F126, который сопряжен со множеством проблем", - говорится в материале.

Согласно сообщению Spiegel, с момента запуска проекта экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель расходы на него превысили 2 миллиарда евро. По оценкам депутатов немецкого парламента, на сегодняшний день расходы на него составляют от 2,3 до 2,4 миллиарда евро.

Изначально в 2020 году власти Германии планировали заказать только четыре корабля и потратить на них 5,27 миллиарда евро. Однако в июне 2024 года Писториус принял решение увеличить заказ до шести кораблей. При этом, согласно сообщению Spiegel, депутаты от правящей коалиции бундестага оказывали давление на Писториуса, чтобы он изменил решение в пользу фрегатов Meko-200 компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

"Теперь Писториус намерен остановить свой выбор на варианте Meko и закупить в общей сложности восемь фрегатов этого типа… Руководство ВМС поддерживает это решение", - следует из материала журнала.

В конце января комитеты бундестага предварительно дали согласие на договор с TKMS на сумму 50 миллионов евро для резервирования производственных мощностей, закупки материалов и работы по управлению проектом и проектированию. Целью этого договора было создание гарантии того, что ВМС ФРГ в случае провала F126 получат в 2029 году первый фрегат типа Meko. В марте бюджетный комитет бундестага согласовал выделение еще 240 миллионов евро для закупки четырех фрегатов Meko в качестве промежуточного решения. В дальнейшем после ввода в строй фрегатов F126 корабли типа Meko могли бы быть проданы на экспорт, сообщает Spiegel.

Изначально планировалось, что стоимость одного фрегата типа Meko составит около 1 миллиарда евро, однако, с учетом требований ВМС к оснащению кораблей, минобороны ФРГ ожидает, что итоговая цена за один корабль составит 1,6 миллиарда евро. В итоге ведомство Писториуса оценивает будущие расходы на фрегаты TKMS примерно в 12,7 миллиарда евро, сообщает издание.

В апреле газета Financial Times сообщала, что Берлин собирался отказаться от сотрудничества с нидерландской компанией Damen Naval в качестве генподрядчика проекта по строительству фрегатов типа F126. По данным газеты Welt am Sonntag, заказ мог быть передан немецкому оборонному концерну Rheinmetall. При этом в мае Financial Times сообщила со ссылкой на информированные источники, что Rheinmetall потребовал около 12 миллиардов евро за принятие на себя обязательств по провалившемуся проекту строительства кораблей для правительства Германии.