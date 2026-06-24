"Больше не работает". О чем с перепугу рассказали в Германии

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Светлана Медведева. В Volkswagen признали: концерн под угрозой. Финансовые результаты очень слабые, и эти проблемы — не первый год. О том, что происходит с немецким автогигантом, — в материале РИА Новости.

Все плохо

Среди членов совета директоров и наблюдательного совета концерна провели анонимный опрос.

Шестеро из девяти руководителей указали: автогигант под угрозой. Трое оценили ситуацию как напряженную. Вариант "некритичная" не выбрал никто, пишет журнал Manager Magazin.

В первом квартале относительно того же периода 2025-го доходы упали на 28,4%. Продажи снизились в основном в Китае и Северной Америке. Хотя в Европе был рост, потери на других рынках это не компенсировало.

В 2025-м аналогичный показатель был и того хуже — минус 41%. И так несколько лет подряд.

"Проблем много", — с сожалением констатировал генеральный директор VW Group Оливер Блуме.

И добавил: прежняя бизнес-модель больше не работает.

В рамках программы жесткой экономии к 2030-му концерн планирует уволить 50 тысяч сотрудников.

Европейские мощности к 2028-му сократят на миллион автомобилей в год, к 2030-му — еще на пятьсот тысяч. В Китае производство тоже заметно урежут.

Проблемы и у других автогигантов. Так, у BMW Group в первом квартале — минус 25%, а годом ранее — минус 26,4%.

© AP Photo / Markus Schreiber Башня доставки автомобилей на заводе немецкого автопроизводителя Volkswagen в Вольфсбурге, Германия © AP Photo / Markus Schreiber Башня доставки автомобилей на заводе немецкого автопроизводителя Volkswagen в Вольфсбурге, Германия

Кто виноват

Этот кризис во многом рукотворный, говорит доцент кафедры логистики и транспортно-технологических систем ГУУ Артем Меренков.

Сказались отказ от российского рынка сбыта, одного из крупнейших в Европе, санкции в отношении энергоресурсов, ликвидация собственной энергетической инфраструктуры.

"Свою лепту вносят пошлины США, а также конкуренция с КНР", — добавляет эксперт.

В прошлом году Volkswagen закрыл завод в Дрездене — впервые за почти 90-летнюю историю концерна.

"Volkswagen важнее для немецкой экономики, чем, например, вся торговля с Грецией", — отмечала в интервью Bild старший экономист нидерландского банка ING Карстен Бжески. Ситуация безрадостная.

Но Оливер Блуме все же надеется, что к 2030-му дела поправятся.

Проигрывают конкурентам

Раньше немецким автоконцернам не было равных на мировом рынке, но теперь лидерство захватили китайские конкуренты.

Тому способствовал ряд факторов.

Подорожали энергоресурсы, а с учетом новых технологий в автомобилестроении и недостаток редкоземельных элементов создает большие трудности, поясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

"Плюс проблема с дешевой рабочей силой. Перенесение производства в Китай позволяет значительно сократить издержки и сохранять конкурентоспособность. Но нынешняя напряженность между Западом и другими экономиками, включая КНР и Россию, мешает бизнес-процессам", — подчеркивает эксперт.

Конкуренты вытесняют немцев сначала за счет доступной цены, а потом — и высокого качества.