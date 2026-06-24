Рейтинг@Mail.ru
"Больше не работает". О чем с перепугу рассказали в Германии - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 24.06.2026 (обновлено: 08:01 24.06.2026)
"Больше не работает". О чем с перепугу рассказали в Германии

Меренков: в текущих реалиях производству автомобилей в ФРГ не позавидуешь

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Светлана Медведева. В Volkswagen признали: концерн под угрозой. Финансовые результаты очень слабые, и эти проблемы — не первый год. О том, что происходит с немецким автогигантом, — в материале РИА Новости.

Все плохо

Среди членов совета директоров и наблюдательного совета концерна провели анонимный опрос.
Шестеро из девяти руководителей указали: автогигант под угрозой. Трое оценили ситуацию как напряженную. Вариант "некритичная" не выбрал никто, пишет журнал Manager Magazin.
В первом квартале относительно того же периода 2025-го доходы упали на 28,4%. Продажи снизились в основном в Китае и Северной Америке. Хотя в Европе был рост, потери на других рынках это не компенсировало.
В 2025-м аналогичный показатель был и того хуже — минус 41%. И так несколько лет подряд.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
"Огромные суммы". Европу ужаснул неприятный факт о России
29 декабря 2025, 08:00
"Проблем много", — с сожалением констатировал генеральный директор VW Group Оливер Блуме.
И добавил: прежняя бизнес-модель больше не работает.
В рамках программы жесткой экономии к 2030-му концерн планирует уволить 50 тысяч сотрудников.
Европейские мощности к 2028-му сократят на миллион автомобилей в год, к 2030-му — еще на пятьсот тысяч. В Китае производство тоже заметно урежут.
Проблемы и у других автогигантов. Так, у BMW Group в первом квартале — минус 25%, а годом ранее — минус 26,4%.
© AP Photo / Markus SchreiberБашня доставки автомобилей на заводе немецкого автопроизводителя Volkswagen в Вольфсбурге, Германия
Башня доставки автомобилей на заводе немецкого автопроизводителя Volkswagen в Вольфсбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Башня доставки автомобилей на заводе немецкого автопроизводителя Volkswagen в Вольфсбурге, Германия

Кто виноват

Этот кризис во многом рукотворный, говорит доцент кафедры логистики и транспортно-технологических систем ГУУ Артем Меренков.
Сказались отказ от российского рынка сбыта, одного из крупнейших в Европе, санкции в отношении энергоресурсов, ликвидация собственной энергетической инфраструктуры.
"Свою лепту вносят пошлины США, а также конкуренция с КНР", — добавляет эксперт.
Здание Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
"Статистика удручает". В чем от отчаяния призналась Германия
27 мая, 08:00
В прошлом году Volkswagen закрыл завод в Дрездене — впервые за почти 90-летнюю историю концерна.
"Volkswagen важнее для немецкой экономики, чем, например, вся торговля с Грецией", — отмечала в интервью Bild старший экономист нидерландского банка ING Карстен Бжески. Ситуация безрадостная.
Но Оливер Блуме все же надеется, что к 2030-му дела поправятся.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлажок на автомобиле чрезвычайного и полномочного посла Германии у здания МИД России
Флажок на автомобиле чрезвычайного и полномочного посла Германии у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флажок на автомобиле чрезвычайного и полномочного посла Германии у здания МИД России

Проигрывают конкурентам

Раньше немецким автоконцернам не было равных на мировом рынке, но теперь лидерство захватили китайские конкуренты.
Тому способствовал ряд факторов.
Подорожали энергоресурсы, а с учетом новых технологий в автомобилестроении и недостаток редкоземельных элементов создает большие трудности, поясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Германии призвали Мерца последовать примеру Стармера
22 июня, 14:34
"Плюс проблема с дешевой рабочей силой. Перенесение производства в Китай позволяет значительно сократить издержки и сохранять конкурентоспособность. Но нынешняя напряженность между Западом и другими экономиками, включая КНР и Россию, мешает бизнес-процессам", — подчеркивает эксперт.
Конкуренты вытесняют немцев сначала за счет доступной цены, а потом — и высокого качества.
Таким образом, немецкое качество как бренд всей немецкой экономики уходит в прошлое. Азиатские производители уверенно завоевывают мир более дешевой продукцией, которая выпускается очень быстро и с учетом потребительских предпочтений.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкVolkswagen
Volkswagen - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Volkswagen
 
ГерманияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала