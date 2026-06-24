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В Германии возобновилось железнодорожное сообщение после сбоя - РИА Новости, 24.06.2026
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02:04 24.06.2026 (обновлено: 02:26 24.06.2026)
В Германии возобновилось железнодорожное сообщение после сбоя

В Германии после сбоя железнодорожного сообщения возобновили движение поезда

© AP Photo / Markus SchreiberЛюди садятся в поезд на главном вокзале в Берлине, Германия
Люди садятся в поезд на главном вокзале в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди садятся в поезд на главном вокзале в Берлине, Германия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Германии произошел масштабный сбой в системе цифровой радиосвязи, из-за которого остановилось движение поездов по всей стране.
  • После сбоя первые поезда возобновили движение.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Первые поезда возобновили движение в Германии после остановки железнодорожного сообщения по всей стране из-за сбоя, сообщает газета Bild.
Ранее немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила, что столкнулась с массовой остановкой движения своих поездов по всей стране из-за масштабного сбоя в системе цифровой радиосвязи.
"После массового сбоя у Deutsche Bahn первые поезда возобновили движение", - говорится в сообщении газеты.
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