В Германии возобновилось железнодорожное сообщение после сбоя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Германии произошел масштабный сбой в системе цифровой радиосвязи, из-за которого остановилось движение поездов по всей стране.
- После сбоя первые поезда возобновили движение.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Первые поезда возобновили движение в Германии после остановки железнодорожного сообщения по всей стране из-за сбоя, сообщает газета Bild.
Ранее немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила, что столкнулась с массовой остановкой движения своих поездов по всей стране из-за масштабного сбоя в системе цифровой радиосвязи.
"После массового сбоя у Deutsche Bahn первые поезда возобновили движение", - говорится в сообщении газеты.
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11 апреля, 17:26