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На Кубани готовы принять детей, которые планировали ехать в Крым - РИА Новости, 24.06.2026
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11:03 24.06.2026
На Кубани готовы принять детей, которые планировали ехать в Крым

Гаврилов: в Краснодарском крае готовы принять детей, планировавших ехать в Крым

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДети рисуют на аллее мастеров во Всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Дети рисуют на аллее мастеров во Всероссийском детском центре Орленок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Дети рисуют на аллее мастеров во Всероссийском детском центре "Орленок" в Туапсинском районе Краснодарского края. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Детские здравницы Кубани готовы принять на отдых детей, которые планировали ехать в Крым.
  • В Краснодарском крае находится около 90 детских лагерей, и большинство из них расположены на море.
  • Для заказчиков и родителей, которые захотят перенаправить детей на отдых в лагеря Краснодарского края, работает горячая линия.
КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Десятки детских здравниц Кубани готовы принять на отдых детей, которые планировали ехать в Крым, сообщил РИА Новости председатель ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике с 22 июня до 1 сентября.
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"Уже десятки лагерей в диалоге с ассоциацией подтвердили готовность принимать детей, которые планировали ехать в Республику Крым", - сказал Гаврилов.
По его словам, в Краснодарском крае находится около 90 детских лагерей, и большинство из них расположены на море. Ассоциация может предоставить родителям право выбора и комфортные условия для детей. Для заказчиков и родителей, которые захотят перенаправить детей на отдых в лагеря региона, работает горячая линия.
Гаврилов отметил, что организация безопасности детей - постоянный приоритет вне зависимости от любых внешних факторов.
"Мы осознаем, что нам доверяют самое дорогое - своих детей. И каждый руководитель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого несовершеннолетнего участника смены", - добавил он.
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