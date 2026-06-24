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Бюрократы в ООН избегают осуждения преступлений Киева, заявил дипломат - РИА Новости, 24.06.2026
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09:00 24.06.2026 (обновлено: 09:01 24.06.2026)
Бюрократы в ООН избегают осуждения преступлений Киева, заявил дипломат

Гатилов: бюрократы в ООН избегают открытого осуждения преступлений Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что бюрократы в ООН избегают открытого осуждения преступлений киевского режима.
  • Гатилов отметил практически полное безмолвие высших чиновников ООН в отношении недавней атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
  • По словам Гатилова, в докладах УВКПЧ преступления киевского режима подаются в максимально сглаженном виде, в то время как разделы, посвященные России, содержат подробные инсинуации.
ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Бюрократы в ООН избегают открытого осуждения чудовищных преступлений киевского режима, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Ооновская бюрократия – и (Верховный комиссар по правам человека) Фолькер Тюрк здесь не исключение – все они избегают открыто осуждать преступления кровавого киевского режима, несмотря на весь ужас совершаемых им деяний", - сказал Гатилов.
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Согласно дипломату, наглядный тому пример – практически полное безмолвие высших чиновников ООН в отношении недавней террористической атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
"Этой чудовищной по своей сути трагедии была посвящена буквально одна фраза в объемном пресс-релизе УВКПЧ, который целиком и полностью был посвящен осуждению легитимных российских ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, работающей на ВСУ", - отметил он.
Гатилов подчеркнул, что в докладах УВКПЧ, посвященных ситуации на Украине, "преступления киевского режима подаются в максимально приглаженном виде, в то время как в посвященных России разделах в подробностях смакуются инсинуации в отношении нашей страны".
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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