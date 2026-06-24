Краткий пересказ от РИА ИИ Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что бюрократы в ООН избегают открытого осуждения преступлений киевского режима.

Гатилов отметил практически полное безмолвие высших чиновников ООН в отношении недавней атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

По словам Гатилова, в докладах УВКПЧ преступления киевского режима подаются в максимально сглаженном виде, в то время как разделы, посвященные России, содержат подробные инсинуации.

ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Бюрократы в ООН избегают открытого осуждения чудовищных преступлений киевского режима, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Ооновская бюрократия – и (Верховный комиссар по правам человека) Фолькер Тюрк здесь не исключение – все они избегают открыто осуждать преступления кровавого киевского режима, несмотря на весь ужас совершаемых им деяний", - сказал Гатилов

Согласно дипломату, наглядный тому пример – практически полное безмолвие высших чиновников ООН в отношении недавней террористической атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

"Этой чудовищной по своей сути трагедии была посвящена буквально одна фраза в объемном пресс-релизе УВКПЧ, который целиком и полностью был посвящен осуждению легитимных российских ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, работающей на ВСУ", - отметил он.

Гатилов подчеркнул, что в докладах УВКПЧ, посвященных ситуации на Украине, "преступления киевского режима подаются в максимально приглаженном виде, в то время как в посвященных России разделах в подробностях смакуются инсинуации в отношении нашей страны".