Россия примет контрмеры при размещении ЯО вблизи ее границ, заявил Гатилов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Размещение ядерного оружия вблизи границ РФ и Белоруссии будет восприниматься Россией как непосредственная угроза, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
- РФ будет вынуждена учитывать данный фактор в своем военном планировании.
ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Размещение ядерного оружия вблизи границ РФ и Белоруссии будет воспринято Россией как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Размещение ядерного оружия вблизи общего оборонного пространства Союзного Государства России и Белоруссии, будь то в Финляндии или в Польше, будет восприниматься нами как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер", - предостерег дипломат.
Он отметил, что РФ будет вынуждена учитывать данный фактор в своем военном планировании.
"Повысит ли это безопасность соответствующих стран? Весьма сомнительно", - отметил Гатилов.
Парламент Финляндии на прошлой неделе одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.