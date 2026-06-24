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Россия примет контрмеры при размещении ЯО вблизи ее границ, заявил Гатилов - РИА Новости, 24.06.2026
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07:42 24.06.2026
Россия примет контрмеры при размещении ЯО вблизи ее границ, заявил Гатилов

Гатилов: размещение ядерного оружия у границ России и Белоруссии вызовет ответ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Размещение ядерного оружия вблизи границ РФ и Белоруссии будет восприниматься Россией как непосредственная угроза, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
  • РФ будет вынуждена учитывать данный фактор в своем военном планировании.
ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Размещение ядерного оружия вблизи границ РФ и Белоруссии будет воспринято Россией как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Размещение ядерного оружия вблизи общего оборонного пространства Союзного Государства России и Белоруссии, будь то в Финляндии или в Польше, будет восприниматься нами как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер", - предостерег дипломат.
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Он отметил, что РФ будет вынуждена учитывать данный фактор в своем военном планировании.
"Повысит ли это безопасность соответствующих стран? Весьма сомнительно", - отметил Гатилов.
Парламент Финляндии на прошлой неделе одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
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