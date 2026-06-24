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Гатилов заявил о попытках ЕС втянуть неядерные страны в опасные программы - РИА Новости, 24.06.2026
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05:01 24.06.2026
Гатилов заявил о попытках ЕС втянуть неядерные страны в опасные программы

Гатилов: Европа втягивает неядерные страны в опасные программы против России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия отмечает попытки ряда стран ЕС втянуть формально неядерные страны в опасные программы.
  • По словам постпреда РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова, решения европейских государств наносят ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения.
ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Россия отмечает попытки ряда стран ЕС втянуть формально неядерные страны в опасные программы, направленные на подрыв безопасности РФ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Отмечаем не только курс некоторых европейских столиц на наращивание своих ядерных арсеналов, но и их последовательные попытки втянуть формально неядерные государства в осуществление деструктивных и опасных программ, направленных, в частности, на подрыв безопасности нашей страны", - указал дипломат.
По его словам, решения, принимаемые руководством данных государств, наносят непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения и мешают достижению его целей, что не может не вызывать сожаления.
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