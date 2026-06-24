Гатилов заявил о попытках ЕС втянуть неядерные страны в опасные программы

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия отмечает попытки ряда стран ЕС втянуть формально неядерные страны в опасные программы.

По словам постпреда РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова, решения европейских государств наносят ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения.

ЖЕНЕВА, 24 июн – РИА Новости. Россия отмечает попытки ряда стран ЕС втянуть формально неядерные страны в опасные программы, направленные на подрыв безопасности РФ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Отмечаем не только курс некоторых европейских столиц на наращивание своих ядерных арсеналов, но и их последовательные попытки втянуть формально неядерные государства в осуществление деструктивных и опасных программ, направленных, в частности, на подрыв безопасности нашей страны", - указал дипломат.