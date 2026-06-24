Самый яркий болельщик Конго Лумумба вновь удивил на матче с Колумбией

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. На матче с Колумбией главный болельщик сборной Конго Мишель Кука Мболадинга, известный как Лумумба, вновь отличился ярким перформансом, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

В первом тайме его не раз показывали крупным планом – в ярко-красном пиджаке и галстуке поверх желтой рубашки, в точности повторяющих цвета государственного флага Конго.