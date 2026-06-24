Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный болельщик сборной Конго Мишель Кука Мболадинга, известный как Лумумба, вновь отличился ярким перформансом на матче с Колумбией.
- Лумумба проводит весь матч, стоя неподвижно с поднятой рукой в знак уважения к первому премьер-министру независимой страны Патрису Лумумбе.
- Во время трансляции матча Колумбии против ДР Конго Лумумба несколько раз попадал в кадр, его показывали крупным планом в одежде, повторяющей цвета государственного флага Конго.
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. На матче с Колумбией главный болельщик сборной Конго Мишель Кука Мболадинга, известный как Лумумба, вновь отличился ярким перформансом, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Лумумба – одна из самых узнаваемых фигур на чемпионате мира 2026. Вместо того чтобы следить за игрой и радоваться вместе с другими болельщиками, он проводит весь матч, стоя неподвижно с поднятой рукой. Считается, что этот жест – дань уважения Патрису Лумумбе, первому премьер-министру страны, получившей независимость от Бельгии в 1960 году.
Во время трансляции матча Колумбии против ДР Конго он несколько раз попадал в кадр. На церемонии открытия он держался более расслабленно, но с первым свистком встал в свою фирменную позу на заранее подготовленном небольшом постаменте.
В первом тайме его не раз показывали крупным планом – в ярко-красном пиджаке и галстуке поверх желтой рубашки, в точности повторяющих цвета государственного флага Конго.
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