Мартинеса признали лучшим игроком матча ЧМ между Хорватией и Панамой

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Панамы проиграла команде Хорватии со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Полузащитник сборной Панамы Кристиан Мартинес признан лучшим игроком этого матча.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Панамы Кристиан Мартинес признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Хорватии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В ночь на среду сборная Панамы проиграла в Торонто команде Хорватии со счетом 0:1 и лишилась шансов выйти в плей-офф турнира. Мартинес вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Мартинесу 29 лет, он выступает за израильский клуб "Ирони".