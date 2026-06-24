Мартинеса признали лучшим игроком матча ЧМ между Хорватией и Панамой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Панамы проиграла команде Хорватии со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
- Полузащитник сборной Панамы Кристиан Мартинес признан лучшим игроком этого матча.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Панамы Кристиан Мартинес признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Хорватии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
24 июня 2026 • начало в 02:00
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Мартинесу 29 лет, он выступает за израильский клуб "Ирони".
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.