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Мартинеса признали лучшим игроком матча ЧМ между Хорватией и Панамой - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
04:29 24.06.2026
Мартинеса признали лучшим игроком матча ЧМ между Хорватией и Панамой

Футболиста сборной Панамы Мартинеса признали лучшим игроком матча с хорватами

© AP Photo / Tony GutierrezАрена ЧМ-2026
Арена ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Tony Gutierrez
Арена ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Панамы проиграла команде Хорватии со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.
  • Полузащитник сборной Панамы Кристиан Мартинес признан лучшим игроком этого матча.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Панамы Кристиан Мартинес признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Хорватии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на среду сборная Панамы проиграла в Торонто команде Хорватии со счетом 0:1 и лишилась шансов выйти в плей-офф турнира. Мартинес вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
ЧМ по футболу 2026
24 июня 2026 • начало в 02:00
Завершен
Панама
0 : 1
Хорватия
54‎’‎ • Анте Будимир
(Йосип Станишич)
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Мартинесу 29 лет, он выступает за израильский клуб "Ирони".
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортХорватияПанамаТоронтоКристиан МартинесМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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