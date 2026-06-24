Роналдиньо подписал контракт с итальянским клубом "Равенна"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бразилец Роналдиньо в 46 лет подписал контракт с футбольным клубом итальянской Серии C «Равенна».
- Роналдиньо присоединяется к клубу в качестве инвестора и получит статус игрока, но участие в официальных матчах не ожидается.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Обладатель "Золотого мяча" 2005 года бразилец Роналдиньо в 46 лет подписал контракт с футбольным клубом итальянской Серии C "Равенна", сообщается на сайте команды.
Сроки соглашения с Роналдиньо не раскрываются.
Роналдиньо возобновит карьеру в 46 лет
20 июня, 01:49
Как сообщает журналист Леонардо Бертоцци в соцсети X Роналдиньо присоединяется к клубу в качестве инвестора и получит статус игрока. Отмечается, что участие бразильца в официальных матчах не ожидается.
В минувшем сезоне "Равенна", набрав 73 очка, заняла третье место в группе B Серии C и получила право сыграть в плей-офф за выход в Серию B, где уступила в 1/8 финала "Читтаделле".
В период игровой карьеры Роналдиньо выступал за "Гремио", "Пари Сен-Жермен", "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе", где завершил профессиональную карьеру в 2015 году. Со сборной Бразилии выиграл Кубок Америки 1999 года, чемпионат мира 2002 года и Кубок конфедераций в 2005-м.