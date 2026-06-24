Роналдиньо подписал контракт с итальянским клубом "Равенна"

Как сообщает журналист Леонардо Бертоцци в соцсети X Роналдиньо присоединяется к клубу в качестве инвестора и получит статус игрока. Отмечается, что участие бразильца в официальных матчах не ожидается.

В период игровой карьеры Роналдиньо выступал за "Гремио", "Пари Сен-Жермен", "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе", где завершил профессиональную карьеру в 2015 году. Со сборной Бразилии выиграл Кубок Америки 1999 года, чемпионат мира 2002 года и Кубок конфедераций в 2005-м.